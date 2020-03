Suomen uusi koronavirustestipaikka avataan laboratorioon, jossa on totuttu vaikeiden eläintautien käsittelyyn

Suomen koronavirustestauskapasiteetti kasvaa, kun Helsingin Viikissä Ruokaviraston laboratoriossa aloitetaan pian koronatestaukset. Asiasta kertoi perjantaina maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.)

Testauskapasiteetti on aluksi 100-200 testiä päivässä eli reilut tuhat testiä viikossa. Lepän mukaan tämä on merkittävä lisäys Suomen testauskapasiteettiin.

Laboratorion muutokset ovat jo työn alla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Testausten aloittamisesta tiedotetaan yhdessä THL:n kanssa myöhemmin.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoo STT:lle, että testauksen käynnistymisessä menee päiviä.

– Se riippuu siitä, milloin THL:n ja Ruokaviraston asiantuntijat saavat asian viimeisteltyä. Siksi emme ole kertoneet tarkkaa päivää vielä.

Husu-Kallion mukaan Ruokaviraston laboratorio tarjoaa testaukseen hyvät puitteet.

– Ruokavirastolla on erittäin hyvä turvalaboratorio, joka on pahimpien eläintautien testausta varten. Olemme tottuneet siellä virusten kanssa toimimaan. Siksi sain ajatuksen, että tarjoamme sitä testauspaikaksi ja myös työvoimaamme.

Testejä tehdään nyt noin 1 500 päivässä

Suomessa koronavirustestejä tehdään tällä hetkellä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, yhteensä kahdeksassa laboratoriossa.

THL on aiemmin kertonut, että enemmillään Suomessa testejä pystytään tekemään noin 1 500 päivässä. Viikin laboratorio kasvattaa testauskapasiteettia siis muutamalla sadalla päivässä.

Husu-Kallio ei kommentoi, tarkoittaako uusi testipaikka, että Suomessa alettaisiin testata nyt esimerkiksi uusia ihmisryhmiä.

– Me tarjoamme vain avun laboratoriosaamisen osalta, mutta logistiikka ja se, keitä testataan, on THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla.

Suomessa testataan nyt vain tiettyjä ryhmiä, kuten terveydenhuollon henkilökuntaa, ei kaikkia tautiepäilyjä. Suomi on valinnut tässä osittain erilaisen linjan kuin muut maat. Myös WHO on suositellut maita pyrkimään testaamaan kaikki koronavirusepäilyt.

STT ei tavoittanut THL:n tai sosiaali- ja terveysministeriön edustajia kommentoimaan asiaa.