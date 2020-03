Autiotuvat ja retkipaikat ruuhkautuivat innokkaista ulkoilijoista – Metsähallituksen Luontopalvelut joutui sulkemaan suosittuja kohteita

Metsähallituksen Luontopalvelut on joutunut sulkemaan suosittuja retkikohteita muun muassa matkailukeskusten lähialueilla, Metsähallitus tiedottaa.

Retkeilijöiden päivätupia, taukokotia, lintutorneja ja päiväkäytössä ruuhkautuneita autiotupia on suljettu liiallisten kävijämäärien seurauksena turvallisuussyistä. Myös kansallispuistojen luontokeskukset on suljettu, ja Metsähallituksen vuokra- ja varaustupien varaukset on toistaiseksi peruttu.

– Suomi on täynnä upeita luontokohteita. Nyt ei kuitenkaan ole aika matkustaa pitkän matkan päähän edes kotimaassa, vaan ulkoilla lähiluonnossa. Turvallisuussyistä esimerkiksi monia kansallispuistojen palveluja on jouduttu sulkemaan, sillä kohteet ovat ruuhkautuneet. Toki jos oma lähiluontokohde on kansallispuisto, voi siellä vierailla, mutta vältä silloinkin lähikontakteja ja ruuhka-aikaa, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) toteaa tiedotteessa.

Muutoin ministeri kannustaa ihmisiä hakemaan luonnosta voimaa ja mielenrauhaa poikkeuksellisessa maailmantilanteessa.

– Onneksi luontokohteita löytyy läheltä. Suomessa asutaan tutkimusten mukaan keskimäärin 200 metrin päässä lähimetsästä.

Metsähallitus muistuttaa, että suuressa osassa maata on myös voimassa ruohikkopalovaroitus, joten tulet on jätettävä tekemättä pelastuslaitoksen resurssien säästämiseksi.

Ajantasaisin tieto suljetuista kohteista päivitetään osoitteeseen luontoon.fi/suljetutkohteet

Metsähallituksen Luontopalvelujen ajankohtainen koronatilanteeseen liittyvä ohjeistus löytyy osoitteesta luontoon.fi/koronavirusohjeet.