Koronaviruksen hoitoon vaaditaan lääkettä, jonka tehoa ei ole todistettu

Koronaviruksesta huolestuneet suomalaiset vaativat myyntiluvan myöntämistä "tehohoitoa helpottavalle koronaviruslääkkeelle". Mediassa näkyvyyttä saanut Traumakine-lääke on saanut yli 2 700 ihmisen allekirjoittamaan myyntilupaa ajavan adressin.

Suomalainen lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceutical kehittää Traumakine-nimistä lääkettä akuutin hengitysvajausoireyhtymän (ARDS) hoitoon. Traumakine on vielä tutkimusvaiheessa, mutta lääkäreillä on mahdollisuus hakea erityislupaa sen määräämiseen.

– Hoitava lääkäri vastaa aina määräämästään hoidosta, ja myyntiluvattomia lääkevalmisteita määrättäessä tämä vastuu korostuu, sanoo Fimean lääkevalmisteiden arvioinnista vastaava johtaja Esa Heinonen.

Torstaihin mennessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei ollut vastaanottanut yhtään erityislupahakemusta Traumakineen liittyen.

Toisaalta erityisluvalle ei välttämättä löydy perusteita, sillä Traumakinen vaikuttava aine on sama kuin jo kahdessa myyntiluvan saaneessa lääkkeessä, Heinonen kertoo.

Traumakinen vaikuttava aine on interferoni beeta 1a, joka on myös Avonex- ja Rebif-lääkkeiden vaikuttava aine. Kyseiset lääkkeet on tarkoitettu aivojen kovettumataudin hoitoon.

Heinosen mukaan Avonex- ja Rebif-lääkkeissä ei ole tiedossa saatavuushäiriöitä eli niitä on heti saatavilla, jos lääkärit haluavat määrätä niitä koronaviruspotilaille.

Lääkeaine ei välttämättä auta koronaoireisiin

Heinosen mukaan interferoni beeta 1a vähentää elimistön tulehdustilaa, mutta koronavirusta lääke ei kuitenkaan tapa. Se voi mahdollisesti helpottaa viruksen oireita.

Heinonen kertoo, että tänä vuonna julkaistussa laajassa tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu merkittävää eroa interferoni beeta 1a:n vaikutuksesta ARDS:n hoidossa lumehoitoon verrattuna. Lääkeaineen tehoa ja turvallisuutta ei siis ole vielä todistettu tässä vaiheessa.

Biologisten lääkkeiden myyntiluvat koordinoidaan Euroopan lääkelaitoksen kautta. Jotta lääke saa myyntiluvan, pitäisi olla vahvempia osoituksia lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta, Heinonen kertoo.

Heinosen mukaan Maailman terveysjärjestö WHO on aloittamassa suurtutkimuksen, jossa vertaillaan erilaisia lääkevaihtoehtoja covid-19-pandemian hoitoon.