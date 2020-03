Kaupunki on todellakin hiljentynyt – kuvareportaasi hiljentyneestä Joensuun keskustasta

Nainen avaa rollaattorin päällä olevan paperipussukan ja nappaa käteensä donitsin take away -kahvin seuraksi. Tässä vaiheessa olen siirtynyt jo yläkertaan ja tuijottelen naisen tekemisiä yläkerran kaiteeseen nojaillen. Hiljaisuus tuntuu oudolta. Kun hieman keskittyy, kuulee hiljaista puheensorinaa ja vielä auki olevien vaatekauppojen kaiuttimista kantautuvan rytmikkään musiikin.

Alakerran käytävällä kulkee satunnaisesti henkilöitä siellä täällä. Ei kuitenkaan puolta tusinaa enempää kerralla.

Viihdemaailma Ilonassa on myös lappu luukulla.

Pälyilen ovensa sulkeneiden ravintoloiden ikkunoista sisään. Joidenkin ovilla on laput, joissa kerrotaan mukaan tilattavasta ruuasta tai ruokalähettipalvelun käytöstä. Alumiiniset kalteriverkot ovat visusti kiinni. Ohitseni kävelee nuori nainen ja kuulen hänen mainitsevan muutamia voimasanoja käyttäen, että ei täällä ole ketään.

Täällä ei tosiaankaan ole juuri ketään. Mies jonottaa donitsikahvilasta tilaamiaan tuotteita.

Mihailin Tavernan yrittäjä Michali Palpatzis toi toimistonsa ravintolan tiloihin, että työteko onnistuisi helpommin. Tilausten välisen ajan voi käyttää paperitöihin.

Kävelen yläkerrassa Mihailin Tavernalle päin. Ravintolan sisäänkäynnin nurkalla on kyltti, jossa mainitaan samat asiat kuin muuallakin. Ruokaa saa mukaan tai tilattua lähettipalvelun kautta. Törmään pariskuntaan, joka on tullut viettämään kahvihetkeä Iso Myyhyn. Toinen on lomautettuna ja toinen edelleen töissä. Päätän pitää myös oman kahvitaukoni samalla ja jään keskustelemaan kaikkia askarruttavasta tilanteesta. Hyvällä turvavälillä tietenkin.

Woltin lähetti nappasi Mihailin Tavernasta lounaan toimitettavaksi.

Vaihdan muutaman sanan myös Michalis Palpatzisin, Mihailin tavernan yrittäjän kanssa.

– Woltin lisäksi meillä käy vielä muutamia asiakkaita Iso Myystä ja Metropolista, jotka ovat töissä. He hakevat lounaan mukaansa.

Yrittäjän mukaan myynti on romahtanut jopa 80 prosenttia, mutta silti hän pitää viranomaisten päätöstä oikeana.



Siirryn kauppakeskuksesta kävelykadun puolelle. Liki jokaisessa ovessa on joku lappu, joka viittaa tilapäiseen sulkemiseen tai aukioloaikojen muutoksiin. Kävelykadulla leikkii muutama lapsi hyppien penkeiltä toisille ja pujotellen lyhtypylväiden välissä. Jatkan matkaani kohti Vapaudenpuistoa. Jo kaukaa näkee, että puistossa on useampi perhe lapsineen. Käyn kyselemässä satunnaisilta ihmisiltä kuulumisia ja miltä tällainen eristäytyminen tuntuu. Pääasiassa kaikilta tulee sama viesti: ei mitään isompaa ongelmaa vielä, mutta parin viikon päästä voi tilanne olla jo toinen.



Kävelen puiston toiselle laidalla ja näen selvästi lapsiperheen vanhempia seisoskelemassa pienessä ryhmässä selvällä turvavälillä. Tässä vaiheessa huomaan jos itsekin, että etäisyyden pitäminen on vaistomaista. Jopa normaalille suomalaiselle välimatka on epätyypillisen pitkä. Otan kuitenkin nauhurin taskusta lyhyen esittäytymisen jälkeen ja aloitan juttutuokion käsi ojossa, että nauhalle tallentuisi edes jotain keskustelusta.

Joensuun kävelykatu oli hiljainen lauantain vilkkaimpaan aikaan hieman puolenpäivän jälkeen.

– Aika kuluu hitaasti. Lapset käyvät koulua ja aikuiset yrittävät tehdä etätöitä, toteaa puistoon lasten kanssa pyöräretkelle tullut Henna Arresto, 41.

Arresto kertoo tulleensa lasten kanssa avaamaan polkupyörä- ja jäätelökauden puistoon. He törmäsivät sattumalta tuttaviin, jotka ovat paikalla samoissa merkeissä eli tappamassa aikaa.

Iso Myyn käytävällä istunut nainen nautti lounashetkestään yksin.



Samassa porukassa lapsiaan vahtiva Henna Timonen, 31, kertoo, että kaiken arkeen kuuluvan pyörittäminen kotoa käsin on raskasta.

– Erikoista, että tällaisesta täysin absurdista tilanteesta, jota ei olisi voinut uskoa, on tullut uusi normaali.

Iso Myyn ravintolat olivat pääosin hiljentyneet.

Jatkan lyhyen juttutuokion jälkeen matkaani takaisin kohti torinalusparkkia. Tuuli puhaltelee kuivaa hiekkaa silmiin ja hengitykseen. Muutama sanomalehden sivu pyörähtelee villinä tuulessa keskellä toria ja torin laidalla usein notkuvat itseään sisäisesti desinfioivat kaverukset ovat samassa paikassa kuin aina ennenkin. Joensuu ei oikeastaan koskaan ole mikään ruuhkaisen oloinen, mutta tuntuu kyllä oudolta kun keskellä aurinkoista lauantaipäivää tunnin aikana näkee muutamia kymmeniä ihmisiä.

Merkittävin havainto tältä kävelyltä on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että ihmisistä on tullut pienessä ajassa sosiaalisempia kuin koskaan.