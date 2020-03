Yön uutiskooste: Suomi on siirtynyt kesäaikaan, Pohjois-Korea jatkoi ohjuskokeiden tekemistä

Ilmoitustietojen mukaan autossa oli ollut viisi henkeä, joista kolme oli päässyt ulos autosta ja pelastautunut rantaan. Kahden henkilön pelätään hukkuneen.

Pirkkalassa palaa neljän asunnon rivitalo, asukkaat evakuoitu

Pirkkalassa Pirkanmaalla palaa neljän asunnon yksikerroksinen rivitalo, kertoo pelastuslaitos. Kaikki talon kymmenkunta asukasta on evakuoitu.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tuli on levinnyt ullakolle koko rakennuksen mitalla. Sammutustyöt ovat käynnissä. Sammutustöissä on yhdeksän pelastusyksikköä ja neljä tukiyksikköä.

Hälytys palopaikalle tuli sunnuntain vastaisena yönä hieman ennen kello kahta.

Suomi on siirtynyt kesäaikaan, kelloja siirretään aina kesää kohti

Suomi on siirtynyt yöllä kesäaikaan, ja kelloja on siirretty tunti eteenpäin. Normaaliaikaan eli talviaikaan palataan taas lokakuun lopulla, jolloin kello kääntyy vastaavasti tunnin taaksepäin.

Kesä- ja talviaika ovat herättäneet keskustelua niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Euroopan komissio on ehdottanut, että kellonaikojen siirtelystä luovuttaisiin EU:ssa, ja tälle on laajaa kansalaistukea jäsenvaltioissa. Maat päättävät itse pysyvästä ajastaan, ja Suomi on ollut asian edistämisessä aktiivinen.

Asian käsittely jatkuu erilaisissa työryhmissä ja virkamiestasolla, eikä siihen näillä näkymin ole tulossa nopeaa ratkaisua.

Ammattilaiset sisustavat suomalaisia koteja yhä useammin

Yhä useampi suomalainen koti on sisustettu sisustussuunnittelijan avustuksella, alan etujärjestöstä kerrotaan. Moni kokee painetta kotinsa uudistamiseen, koska kauniit asunnot ovat esillä sosiaalisessa mediassa.

Suuri osa sisussuunnittelijoiden töistä koskee tilankäyttöön liittyviä muutoksia. Usein myös tavaroiden säilytysratkaisuissa kaivataan apua.

Kodin sisustussuunnittelutyön kokonaishintahaarukka voi vaihdella muutaman sadan euron konsultointikäynnistä tuhansiin tai kymmeniin tuhansiin euroihin.

Etujärjestöstä arvellaan, että koronaepidemia ei toistaiseksi heikennä alaa, koska ihmiset viettävät nyt paljon aikaa kotona.

Yhdysvalloissa jo yli 2 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin

Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut jo yli 2 000 ihmistä, käy ilmi yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Kuolonuhrien määrä on tuplaantunut muutamassa päivässä. Kuolonurheista neljännes on New Yorkin kaupungista.

New Yorkin osavaltio on kärsinyt epidemiasta pahiten. Siellä on raportoitu yli 52 000 koronavirustartunnasta, kun koko maassa tartuntoja kerrotaan olevan 121 000.

Presidentti Donald Trump väläytti aiemmin viikonloppuna New Yorkin metropolialueen asettamista karanteeniin. Hän kuitenkin tviittasi muutamaa tuntia myöhemmin, että karanteeni ei ole tarpeellinen. New Yorkin osavaltion kuvernööri oli tyrmännyt karanteeni-idean jo tuoreeltaan. (Lähde: AFP)

Oikeus kielsi Brasiliassa hallitusta kampanjoimasta koronaeristystä vastaan

Brasiliassa oikeus on kieltänyt hallitusta jatkamasta kampanjointia, joissa arvostellaan koronaviruseristystä.

Presidentti Jair Bolsonaro jakoi torstaina Facebookissa videon, jossa ajoneuvoletkassa juhlittiin yritysten ja koulujen avautumista Santa Catarinan osavaltiossa maan eteläosassa. Presidentin poika, senaattori Flavio Bolsonaro puolestaan jakoi hallituksen kampanjavideon, jonka iskulauseena on "Brasilia ei voi pysähtyä".

Toiminnan seurauksena oikeuskanslerin toimisto haki oikeudesta lupaa lopettaa kampanja.

Kampanjavideossa kehotetaan brasilialaisia jatkamaan normaalia elämää. Oikeus kielsi myös Brasilian hallitukseen kytköksissä olevia jakamasta videota, jolla esitetyt tiedot eivät perustu tieteelliseen tietoon. (Lähde: AFP)

Pohjois-Korea jatkoi ohjuskokeiden tekemistä

Pohjois-Korea on jatkanut jälleen asetestien tekemistä. Etelä-Korean puolustusvoimat kertoi uutistoimisto Yonhapin mukaan havainneensa pohjoisnaapurin ampuneen itärannikoltaan kaksi lyhyen kantaman ballistista ohjusta Japaninmereen.

Pohjois-Korea on tehnyt tässä kuussa jo neljä ohjuskoetta, viimeksi viikko sitten. (Lähde: AFP)