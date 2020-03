Yön uutiskooste: Uudenmaan rajalla odotettavissa ruuhkaa, Yhdysvalloissa yli 20 000 uutta koronavirustartuntaa päivässä

Uudenmaan rajalla odotettavissa ruuhkaa, kun työmatkaliikenne tänään alkaa

Uudenmaan raja ruuhkautunee tänä aamuna, kun työmatkaliikenne alkaa ensimmäisenä arkipäivänä maakunnan sulkemisen jälkeen. Poliisi kehottaa ihmisiä varaamaan merkittävästi aikaa työmatkaliikenteeseen. Poliisi myös suosittaa tekemään etätöitä, jos se on mahdollista.

Sisäministeriö kertoo Twitterissä, että poliisi tulee tekemään tarkistuksia junissa ja busseissa.

Poliisin tiedotteessa suositellaan ottamaan mukaan myös mahdollinen työnantajan todistus työmatkasta tai muu dokumentti työstä.

Uudenmaan liikkumisrajoitus astui voimaan lauantaina. Rajoituksella pyritään hidastamaan koronaviruksen leviämistä.

Trump: Eristystoimet voimassa huhtikuun loppuun, kuolemien määrässä korkein kohta ehkä kahden viikon kuluessa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on pidentänyt arvioitaan koronaviruskriisin kestosta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Päivittäisessä tilannekatsauksessaan Trump totesi, että hallinnon eristäytymismääräykset ovat voimassa huhtikuun loppuun. Määräysten tavoitteena on hidastaa viruksen leviämistä.

Trumpin mukaan koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrässä korkein kohta saavutetaan todennäköisesti kahden viikon kuluessa.

Yhdysvaltojen koronavirustaistelun johtava tieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci arvioi aiemmin sunnuntaina, että epidemia saattaa vaatia maassa jopa 200 000 ihmisen hengen.

Yhdysvalloissa yli 500 uutta kuolemaa ja yli 20 000 uutta koronavirustartuntaa päivässä

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut 518 ihmistä koronavirustartunnan seurauksena. Kyseessä on maan suurin päivittäinen luku epidemian aikana, kertoo uutistoimisto AFP.

Todettujen tartuntojen määrä nousi vuorokaudessa yli 20 000:lle, kertoo maailman koronaviruslukuja kartoittavan Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Yhteensä Yhdysvalloissa koronavirustartunta on todettu yliopiston mukaan ainakin noin 140 000 ihmisellä. Yhteensä noin 2 400 ihmistä on kuollut tartunnan seurauksena.

Todettujen tartuntojen määrä on Yhdysvalloissa suurin maailmassa. (Lähde: AFP)

Maailmassa jo yli 700 000 vahvistettua koronavirustartuntaa

Maailmassa jo yli 700 000 ihmisellä on todettu koronavirustartunta, kertoo muun muassa Washington Post -lehti.

Maailman koronaviruslukuja kartoittavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan vahvistettuja tartuntoja olisi ainakin 720 000. Todellisuudessa tartuntoja lienee huomattavasti vahvistettuja määriä enemmän.

Ylipiston mukaan koronaviruksen seurauksena on kuollut yhteensä ainakin noin 34 000 ihmistä. Noin 150 000:n kerrotaan parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista.

Tartuntoja on todettu nyt eniten Yhdysvalloissa, Italiassa, Kiinassa ja Espanjassa.

New Yorkissa turvavälin huomiotta jättämisestä voi nyt saada satojen dollarien sakot

New Yorkissa kaupunkilaisia odottaa 250–500 Yhdysvaltain dollarin sakko, jos he jättävät noudattamatta koronaviruksen takia käyttöön otettua turvaväliä, uutisoi CNN. Asiasta kertoi kaupungin pormestari Bill de Blasio.

Sakot saa, jos ihmiset eivät poliisin pyynnöstä esimerkiksi hajaannu tai pysy riittävän etäällä toisistaan.

New Yorkista on tullut yksi koronaviruspandemian keskuksista. New York Times kirjoittaa, että kaupungissa on todettu lähes 34 000 tartuntaa ja yli 770 ihmistä on kuollut. Lehti pohjaa tietonsa New Yorkin osavaltion kuvernöörin Andrew Cuomon lausuntoon.

Kiinassa kymmeniä ulkomailta peräisin olevia koronavirustartuntoja

Kiinan viranomaiset ovat kertoneet 31 uudesta koronavirustartunnasta, uutisoi muun muassa Guardian. Viranomaisten mukaan vain yksi tartunta on levinnyt paikallisesti, kun muut tartunnat on saatu ulkomailta.

Kiina on useana päivänä raportoinut kymmenistä ulkomailta saaduista tartunnoista samalla, kun viranomaisten antamien lukujen mukaan virus ei ole levinnyt enää voimalla paikallisesti.

Torstaina Kiina kertoi kieltävänsä maahantulon suurimmalta osalta ulkomaalaisista. Ulkoministeriö kertoi tuolloin tiedotteessaan, että kyse on väliaikaisesta toimesta, jonka Kiina joutuu tekemään koronaviruspandemian vuoksi.

Aasian pörssiviikko alkoi Tokion nuupahduksella

Aasiassa pörssiviikko lähti käyntiin apeissa tunnelmissa, kun Japanissa Tokion pörssi avautui noin kolmen prosentin laskuun.

Viime viikkojen pörssimyllerryksestä syytetään yleisesti maailmanlaajuista koronaviruskriisiä.

Tokion Nikkei-indeksi oli kaupankäynnin aamutunteina 3,26 prosentin laskussa. Laajempi Topix-indeksi laski sekin reilut kolme prosenttia. (Lähde: AFP)

Yhdysvallat ei aio maksaa Harryn ja Meghanin turvatoimia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että liittovaltio ei aio maksaa Britannian prinssi Harryn ja tämän puolison Meghanin turvatoimikuluja.

Pariskunnan on kerrottu lentäneen Kanadasta Yhdysvaltojen Los Angelesiin ennen kuin maiden rajat sulkeutuivat koronaviruspandemian takia. Mediatietojen mukaan pariskunta olisi muuttanut Los Angelesiin pysyvästi.

Harry ja Meghan ilmoittivat tammikuussa, että he vetäytyvät kuninkaallisista rooleistaan. (Lähde: AFP)