Uusia koronatartuntoja todettiin vajaa sata, kokonaismäärä kipusi yli 1 300:n

Suomessa on tähän mennessä todettu 1 313 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tapauksien määrä on lisääntynyt 95:llä eilisestä, jolloin tapauksia kerrottiin olevan 1 218.

Todellinen sairastuneiden määrä on käytännössä huomattavasti suurempi, koska kaikkia oirehtivia ei testata.

Suomessa todetuista varmistetuista koronavirustartunnoista reilusti yli puolet on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueelta. Tapauksia on THL:n mukaan yli 800.

Toiseksi eniten tartuntoja on varmistettu Pirkanmaalla, jossa niitä on hieman yli 100. Kolmanneksi eniten varmistettuja tartuntoja on Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla, joissa lukema on hieman alle 60. Vähiten tartuntoja on Itä-Savossa ja Kainuussa. Itä-Savossa on toistaiseksi yksi varmistettu tartunta ja Kainuussa neljä.

Koronavirustartunta oli eiliseen mennessä aiheuttanut ainakin 11 ihmisen kuoleman Suomessa. Sairaalahoitoa vaativia potilaita oli 134, joista 41 oli tehohoidossa.