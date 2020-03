Suomessa on todettu 13 koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoittaa. Näistä kymmenen on tapahtunut Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hyks) erityisvastuualueella sekä Kuopion, Oulun ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueilla yksi kussakin.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 143, joista 49 on tehohoidossa. Potilaista 108 on Hyksin alueella. Heistä peräti 38 on tehohoidossa.

Maanantaiaamuun mennessä Suomessa oli todettu yhteensä 1 313 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautitapausta. Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 52 prosenttia on miehiä.

