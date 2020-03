Uudenmaan rajojen sulkeminen näyttää rajoittaneen tehokkaasti liikennettä muualle Suomeen, ilmenee mobiilidatasta

Uudeltamaalta lähti lauantain aikana pois noin 15 000 ihmistä sen jälkeen, kun valtiojohto loi saartorenkaan maakunnan ympärille, kertoo Telian mobiilidata. Vapaa-ajan matkustamista koskevat liikkumisen rajoitukset tulivat voimaan perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Valtiojohdon tarkoituksena on rajoittaa liikennettä siksi, etteivät Uudeltamaalta muualle maahan liikkuvat veisi virusta muihin osiin maata. Syynä on se, että koronaviruksen aiheuttama covid 19 -epidemia on Uudellamaalla muita maakuntia edellä.

Valtioneuvosto perusteli ihmisten liikkumisvapauteen kajoavia poikkeuksellisia toimia arviolla siitä, kuinka tehokkaasti Uudenmaan sulkeminen estää ihmisten liikkumista muualle. Arvio kuului seuraavasti:

– Esitetyllä liikkumisen rajoitustoimenpiteellä (Uudenmaan sulkeminen) henkilöiden liikkuminen supistuu (normaalitilanteesta) noin 10 prosenttiin. Henkilömäärän liikkuminen vähenisi näin ollen 22 000 henkilöön vuorokaudessa.

Ihmisten liikkumisesta rajoittamisen jälkeen voi päätellä jotain jo poliisin tiedoista. Poliisi tiedotti päästäneensä lauantaina reilut 15 700 ajoneuvoa läpi Uudenmaan rajoilla ja kertoi, että junissa oli reilut 700 matkustajaa. Tämä luku ei kuitenkaan kerro vielä esimerkiksi sitä, montako matkustajaa kussakin autossa on ollut tai paljonko ihmiset ovat liikkuneet busseilla.

Mobiilidata antaakin paremmat eväät hahmotella vastausta kysymykseen siitä, menikö arvio metsään vai ei.

Ainakin arvion mittakaava on oikea

Telian tietojen mukaan Uudenmaan eristys näyttää purreen, kun muistetaan, että koko eristyksen tarkoitus oli estää viruksen leviämistä muualle maahan.

Uudeltamaalta lähti pois viime lauantaina noin 73 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin edellisviikon lauantaina. Uudeltamaalta siis poistui noin 15 000 ihmistä, joka on edellislauantaihin verrattuna noin 42 000 poistujaa vähemmän.

Kun vertaillaan kolmen viikon takaiseen lauantaihin, luku nousee jo liki 82 prosenttiin.

Datavertailua ei tule kuitenkaan lukea suhteessa valtioneuvoston arvioon kuin piru raamattua. Vertailu on suuntaa antava, sillä siihen liittyy epävarmuustekijöitä.

Liikkumisrajoituspäätöksen taustamuistion laskelmissa on mukana molemmat suunnat Uudenmaan rajan yli, ja arviota liikkumisen vähenemisestä vertaillaan "normaalitilanteeseen". Telian mobiilidata puolestaan kuvaa liikettä yhteen suuntaan Uudeltamaalta pois ja yltää kahdelle edelliselle lauantaille, jolloin ainakin tieliikenne oli Traffic Management Finlandin mukaan jo vähentynyt normaalista.

Mobiilidatavertailu antaa kuitenkin mittakaavan sille, paljonko liike on vähentynyt. Tällä perusteella valtioneuvoston arvio näyttäisi osuneen vähintäänkin lähelle totuutta.

Tiedot kuvaavat koko väestön liikettä

Telian mobiiliverkon tiedot perustuvat siihen, miten päätelaitteet, kuten puhelimet, yhdistyvät mobiiliverkkoon eri paikoissa. Tiedot on mallinnettu kuvaamaan koko väestöä, ja niiden pitäisi kuvata kohtalaisen luotettavasti todellista ihmismäärien liikettä. Telia käyttää mallinnuksessaan markkinaosuus- ja väestötietoja.

Data on anonymisoitua, eikä yksittäisten ihmisten liikkeitä ole edes mahdollista seurata. Datasta kuitenkin voi päätellä suurten ihmisvirtojen liikkeitä. Yksi ihminen voi näkyä tiedoissa useammin kuin kerran, jos tämä on tehnyt monta edestakaista matkaa päivässä.