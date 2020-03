Suomessa on todettu kaikkiaan 17 koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo. Määrä on kasvanut vuorokaudessa neljällä, sillä eilen kuolemien määräksi kerrottiin 13.

Sairaalahoitoa vaativia koronaviruspotilaita on tällä hetkellä 137, joista 56 on tehohoidossa. Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella sairaalahoidossa on sata potilasta ja näistä tehohoidossa on 42.

THL:n mukaan Suomessa noin 22 600 ihmistä on testattu koronaviruksen varalta. Varmistettuja tartuntoja on lähes 1 400.

