Suojavarusteista edelleen pulaa sairaanhoitopiireissä – hoitohenkilökunnalla huoli, miten välttyä tartunnalta potilaskontakteissa

Hoitohenkilökunnalla ympäri Suomen on huoli siitä, miten he pystyvät suojautumaan koronavirukselta potilaskontakteissa, kertoo työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä Tehystä. Ojanperän mukaan suojavarusteista on edelleen pulaa sairaanhoitopiireissä, vaikka tilanteen piti helpottua, kun huoltovarmuusvarasto päätettiin avata 23. maaliskuuta.