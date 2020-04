Pekonen: Hoitohenkilökunnan suojavarusteiden tilanne hyvä, yksittäisillä alueilla täydennystarvetta

Pekosen mukaan huoltovarmuusvarastoista on jo jaettu mittavia määriä materiaalia erityisesti Uudenmaan alueelle. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan hoitohenkilökunnan suojavarusteiden tilanne on valtakunnallisesti hyvä, mutta yksittäisillä alueilla on tarvetta suojamateriaalien täydennyksiin. Hän sanoo, että terveydenhuollon henkilökunnan huoli varusteiden riittävyydestä on kuultu ministeriössä.