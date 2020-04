Etäopiskelu on joillekin koululaisille paljon helpompaa kuin toisille – lääkkeeksi valmistellaan mahdollisuutta tuki- ja lisäopetukseen kaikille sitä kaipaaville

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan lisärahoitusta kunnille oppimisen ja oppilaanohjauksen tukeen, jotta etäopetuksessa voimistuvia eroja oppilaiden oppimistuloksissa voidaan tasata normaalioloihin palaamisen jälkeen, kertoo opetusministeri Li Andersson (vas.) STT:lle.

– Se iso huolenaihe liittyy tähän yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon ja siihen, miten tämä (etäopetukseen siirtyminen) vaikuttaa oppilaiden välisiin eroihin, mikä on muutenkin meidän suurin murheenkryynimme suomalaisessa koulutuspolitiikassa, hän sanoo.

Anderssonin mukaan tavoitteena pitäisi olla, että koulutuksen järjestäjät voisivat tarjota tuki- ja lisäopetusta kaikille oppilaille, jotka kokevat tarvitsevansa sitä. Ylimääräinen opetus olisi näin tarjolla joustavasti kaikille ilman, että pohjalle tarvittaisiin esimerkiksi erityisen tuen päätöstä.

Nyt suunnitellulla valtionavustushaulla kunnat siis saavat lisää rahaa opetuksen järjestämiseen, ja ne voivat käyttää sen parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi hankkimalla lisää erityisopetusta, oppilaanohjausta tai lisäämällä tuki- ja lisäopetuksen tuntimääriä. Kunnilla on velvollisuus järjestää perusopetus alueensa oppivelvollisille, mutta myös hyvin paljon päätäntävaltaa sen suhteen, miten se käytännössä tehdään.

– Suomessa on ollut tapana minusta on ihan järkevästi, että koulutuksen järjestäjät ja kunnat pystyvät räätälöimään sellaisia ratkaisuja, joille paikallisesti nähdään tarvetta.

Tarkempia tietoja tuen määrästä ja sen konkreettisesta jakamisesta kerrotaan Anderssonin mukaan myöhemmin toukokuun puolella.

Kotiolot erottavat

Etäopiskeluun sopeutumisessa vaikuttaa paljon se, millaista tukea kukin koululainen siihen kotonaan saa.

– Kun etäopetukseen siirryttiin, kyllähän tiedossa oli, että on eroja, jotka johtuvat oppilaiden kotioloista. Kaikilla vanhemmilla ei ole samantyyppisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia tukea lapsiaan siinä opiskelussa ja oppimisessa.

Eroja on myös koulujen ja kuntien välillä. Jotkut opettajat pitävät yhteyttä oppilaisiinsa esimerkiksi videoneuvotteluohjelmistojen välityksellä, mutta joissain kunnissa etäopetusta on toteutettu enemmän Wilma-verkkoalustan kautta tulevina tehtävinä, joita tehdään itsenäisesti kotona.

– Jos ihan pieniä lapsia ajattelee, niin onneksi meidän koulutusjärjestelmämme on rakentunut sillä tavalla, että juttuja kerrataan paljon. Ne asiat, mitä opitaan ensimmäisten vuosien aikana, toistuvat useampaan otteeseen koulupolun aikana. Siinä tulee kyllä paljon hetkiä, jolloin pystytään kertaamaan ja huolehtimaan siitä, että kaikki pysyvät mukana, Andersson sanoo.

Ministeriön taholta muutoksia tämän kevään etäopetuskuvioihin ei Anderssonin mukaan ole juurikaan tulossa. Lähiopetuksen rajausta tarkennetaan vielä siten, että valmistavan opetuksen oppilaille tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen tämän kevään aikana. Valmistavassa opetuksessa pyritään antamaan esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille tarvittavia kielellisiä valmiuksia tavanomaiseen opiskeluun.

Muuten opetus järjestetään nykyisin järjestelyin ainakin toukokuun 13. päivään asti.

Lukukausi saatetaan lopettaakin etänä

Ministeriössä valmistaudutaan varmuuden vuoksi myös siihen vaihtoehtoon, että lähiopetukseen ei tänä kevätlukukautena palata lainkaan. Päätös asiasta tehdään Anderssonin mukaan luultavasti huhtikuun loppupuolella, kun päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot tautitilanteesta ja epidemian etenemisestä Suomessa ovat päivittyneet.

Parin viikon lähiopetuksesta kevään lopuksi olisi Anderssonin mukaan luultavasti hyötyä etupäässä toisen asteen näyttöjen ja lukioiden koetilanteiden järjestämiselle ja perusopetuksen puolella enemmän tukea tarvitseville oppilaille. Arviointeihin viimeisillä viikoilla tuskin olisi olennaista vaikutusta.

– Arvioinnissa huomioidaan se pitkä kaari, eli kaikki se, mitä oppilas on oppinut koko lukuvuoden aikana viime syksystä asti. Harvemmin muutama viikko kevään loppupuolella enää radikaalisti sitä pitkää linjaa sinänsä muuttaa, Andersson sanoo.

Opettajat joutuivat pakosta digiloikkaamaan

Andersson kertoo, että hänen käsityksensä mukaan etäopetukseen äkillisesti joutuneita opettajia on kuormittanut ennen kaikkea se, kun uusia opetusmenetelmiä on pitänyt luoda nopeasti.

– Työtä on vääjäämättä lisännyt se, että näin nopeasti siirryttiin täysin toisentyyppisiin tapoihin opettaa. Siinähän opettajat joutuivat viikon aikana innovoimaan oman työnkuvansa uusiksi, kun etäopetukseen ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirryttiin myös perusopetuksen puolella, hän sanoo

Hän toivoo, että työn määrä tasoittuisi loppukevääksi nyt, kun uusiin rutiineihin hiljalleen totutaan. Oma osansa on koulutuksen järjestäjillä ja opettajien työnantajilla, joiden tulisi Anderssonin mukaan omalta osaltaan huomioida opettajien työkuormaa ja miettiä myös paikallisesti, miten työtä saataisiin järjestettyä niin, ettei kenenkään työkuorma kasva liian suureksi.

Uusien opetusmenetelmien kehittämisen parissa tuskaileville opettajille on tarjolla Opetushallituksen luomaa tukimateriaalia ja ohjeistuksia.

– Sitä kautta voi saada ideoita ja tietoa siitä, miten etäopetusta on mahdollista toteuttaa. Sellaisia tukitoimia on toteutettu ja toteutetaan sen mukaan, millaisia tarpeita on, Andersson sanoo.

Moni yllättynyt myönteisesti muutoksesta

Hän kertoo kuulleensa monen opetusalalla työskentelevän yllättyneen myönteisesti siitä, miten nopeasti etäopetukseen pystyttiin siirtymään.

– Eli itse menetelmien muutos on aiheuttanut vähemmän hämminkiä kuin monet olettivat. Se osoittaa mielestäni sen, että kouluissa on ollut aika hyvin sekä valmiutta hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä että käytännön toteutusvälineitä.

Koronakevään poikkeuksellisia opetusoloja ja niissä saatuja opetuksia tullaan Anderssonin mukaan miettimään pitkään.

– Tässä on paljon myönteistä mutta myös haasteellista, mitä arvioida jälkeenpäin. Yhtäältä tämä on ollut aivan hurja etä- ja digiopetuksen läpimurros Suomessa. Ja vaikka tämä on varmasti ollut kuormittavaa aikaa, tämä on varmasti ollut monelle opetusalan ammattilaiselle myös silmiä avaavaa, että näinkin on mahdollista tehdä.