Ministeri Pekonen vastaa hoitajien huoliin: Valtio täydentää huoltovarmuusvarastoja koko ajan

Hoitohenkilökunnan suojavarusteiden tilanne on valtakunnallisesti hyvä, mutta yksittäisillä alueilla on tarvetta suojamateriaalien täydennyksiin. Näin kertoi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) keskiviikkona hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Pekosen mukaan terveydenhuollon henkilökunnan huoli varusteiden riittävyydestä ja saatavuudesta on kuultu ministeriössä ja siihen on reagoitu.

– Valtio hankkii lisämateriaaleja ja täydentää Huoltovarmuuskeskuksen varastoja koko ajan, hän rauhoitteli.

Pekonen kertoi, että huoltovarmuusvarastoista on jo jaettu mittavia määriä varusteita erityisesti Uudenmaan alueelle, mutta myös muualle Suomeen.

– Koronavirusepidemia on levinnyt Uudellamaalla ja myös muualla Suomessa voimakkaasti, ja sairaalahoitoon joutuneiden koronaviruspotilaiden määrä on kasvanut. Tämä on odotetusti lisännyt suojavarusteiden tarvetta monissa terveydenhuollon yksiköissä.

Ministeri kuitenkin painotti, että tiloja, hoitolaitteita ja lääkkeitä on terveydenhuollossa riittävästi.

Hän sanoi ministeriön olevan jatkuvasti yhteydessä sairaanhoitopiireihin ja erityisvastuualueiden johtoon ja kartoittavan kriittisimpien suojavarusteiden akuutteja tarpeita.

Ohjeistukset eivät ole olleet yhdenmukaisia

Hoitohenkilökunnalla ympäri Suomen on huoli siitä, miten he pystyvät suojautumaan koronavirukselta potilaskontakteissa, kertoi työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä Tehystä STT:lle.

Hänen mukaansa suojavarusteista on edelleen pulaa sairaanhoitopiireissä, vaikka tilanteen piti helpottua, kun huoltovarmuusvarasto päätettiin avata 23. maaliskuuta.

– Edelleen meille tulee viestiä siitä, että ei niitä ole vieläkään riittävästi.

Hänen mukaansa työnantajien pitää kartoittaa, mistä on puutetta, miten puute voidaan huomioida toiminnassa sekä antaa selkeät ohjeistukset työntekijöille.

– Ymmärrän kuitenkin, että työnantajan on ollut vaikea tehdä ohjeistuksia, kun viranomaistenkaan ohjeet eivät ole olleet yhdenmukaisia. Nyt niitä on koitettu yhdenmukaistaa.

STM antoi tiistaina kunnille ohjeen siitä, miten suojavarusteita tulee käyttää kotiin annettavien palveluiden yhteydessä. Myös ministeriön mukaan on työnantajan velvollisuus huolehtia henkilökunnan selkeästä ohjeistamisesta.

Pekonen tähdensi, että ohjeita ja suosituksia varusteiden käytössä on tärkeää noudattaa.

Häkämies: Kotimaisen tuotannon pitäisi alkaa touko-kesäkuussa

Pekosen mukaan lisähankinnoista on jo tehty sopimuksia ja hankintoja miljoonilla euroilla. Hänen mukaansa valtio hankkii edelleen lisää muun muassa kirurgisia kertakäyttöisiä maskeja, suojavaatteita, hengityssuojaimia ja visiirejä.

Varusteita hankitaan muun muassa EU:n yhteishankintamekanismin ja Puolustusvoimien kautta.

– Ensimmäisiä suojamateriaalien lisätoimituksia saapuu Suomeen tällä viikolla. Materiaalit jaetaan viiden erityisvastuualueen kautta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa parhaillaan yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa suomalaisyrityksiä, jotka voisivat aloittaa suojavarusteiden kuten maskien ja suojavaatteiden valmistuksen.

EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan kotimaisen tuotannon pitäisi alkaa jo touko-kesäkuussa.

– Tässä puhutaan todella nopeasta ylösajosta, jotta se auttaisi. Puhutaan viikoista ennemminkin kuin kuukausista, Häkämies sanoi.