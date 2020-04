THL: Koronatartuntojen määrä nousi 72:lla yli 1 500:aan

Varmistettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt 1 518, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Koronatartuntojen määrä on noussut keskiviikosta 72:lla.

Tautitapauksia on selvästi eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä niitä on havaittu 960. Pirkanmaalla on havaittu 110 tartuntaa ja Varsinais-Suomessa 69 tartuntaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Uudellamaalla tautitapausten määrä nousi keskiviikosta 29:llä.

Vähiten tautitapauksia on Itä-Savossa, missä niitä on havaittu kolme. Myös Keski-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla tartuntojen määrä on laskettavissa yhden käden sormilla.

Tautitapauksia on eniten 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, missä tartuntoja on havaittu 324. Sairastuneista hieman yli 51 prosenttia on miehiä ja vajaat 49 prosenttia naisia.

THL tiedottaa tehohoitopotilaista ja koronavirukseen kuolleista erikseen myöhemmin tänään.

Keskiviikkoon mennessä koronaan oli kuollut Suomessa yhteensä 17 ihmistä. Tiistain jälkeen ei ollut keskiviikkoiltapäivään mennessä todettu uusia koronaan liittyviä kuolemia.

Koronan vuoksi oli keskiviikkona sairaalahoidossa koko maassa yhteensä 159 ihmistä, joista 62 tehohoidossa.