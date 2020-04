Professori vaatii alkoholin myynnin rajoittamista koronakriisin vuoksi - "Kuin tikittävä aikapommi"

- Suomalaisilla on nyt valtava määrä alkoholia kodeissaan ikään kuin tikittävänä aikapommina. On merkittävä riski, kun vanhempien ja lasten ollessa yhdessä paljon kotona sinne on varattu myös paljon alkoholia, Vastamäki kirjoittaa.

Alla Vastamäen kirjoitus kokonaan:

Koronarajoituksilla on todennäköisesti turmiollinen vaikutus 500 000 suomalaisen alkoholin riskikäyttäjän elämään ja varsinkin niiden 70 000 lapsen elämään, joiden osana on kuulua riskikäyttäjän perheeseen.

On yleisesti tiedossa ja monien päättäjien hiljaisesti hyväksymäkin tosiasia, että alkoholi on maailmanlaajuisesti yksi suurimpia kehityksen jarruja. Suomen tilanne ei poikkea tästä.

Ilman alkoholia meillä olisi vuosittain rattijuoppoustuomioita 17 000 ja pahoinpitelyitä 80 000 vähemmän. Lisäksi sairaansijatarve olisi ehkä 10 prosenttia pienempi, alkoholiin liittyviä kuolemia vuosittain 4 000 vähemmän ja poliiseilla ehkä 20 prosenttia enemmän aikaa nyt selvittämättä tai jopa tutkimattakin jäävien rikosten selvittämiseen.

Puhumattakaan siitä, miten monta tuhatta lasta ja nuorta vapautuisi jatkuvasta pelosta, onko isä tai äiti taas kännissä ja mitä sitten tapahtuu.

Alko on kertonut, että vessapaperin, säilykkeiden ja näkkileivän lisäksi suomalaiset ovat hamstranneet alkoholia. Maaliskuun myynti on ollut ennätyksellinen. Suomalaisilla on nyt valtava määrä alkoholia kodeissaan ikään kuin tikittävänä aikapommina. On merkittävä riski, kun vanhempien ja lasten ollessa yhdessä paljon kotona sinne on varattu myös paljon alkoholia.

Suomessa on yhtenä harvoista maailman maista alkoholimonopoli väkevien juomien osalta. Niitä saa vain Alkosta. Alko on siis maan johdon ”käsissä” varsinkin näin poikkeusaikana. Mutta suuri osa alkoholinmyynnistä tapahtuu nykyisin päivittäistavarakaupoissa lähinnä oluena. Siihenkään puuttumisen ei luulisi olevan ylittämätön este hallitukselle tällaisena aikana.

Esimerkkejä alkoholin myynnin rajoittamisesta koronapandemian aikana on monia, muun muassa Viro ja Grönlanti. Venäjälläkin on esitetty samaa koronan ajaksi.

Onkin pidettävä selvänä sitä, että alkoholinmyynnin rajoittaminen tämän pandemiakatastrofin aikana on kansanterveyttä, kansantaloutta ja kansan hyvinvointia varmuudella parantava tekijä. Hallitus toimikoon!

Martti Vastamäki

professori, käsikirurgian dosentti

puheenjohtaja, Raittiuden Ystävät ry