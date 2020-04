Ravintoloiden sulkeminen otti askeleen eteenpäin – perustuslakivaliokunta puoltaa valtioneuvoston täydennystä ravintoloiden sulkemisesta

Perustuslakivaliokunta puoltaa valtioneuvoston täydentävää asetusta, jolla ravintolat laitetaan säppiin lauantaina.

Ravintoloiden ja kahviloiden pitää valtioneuvoston asetuksen mukaan sulkea ovensa asiakkailta kaikissa Suomen maakunnissa, kun vuorokausi vaihtuu lauantaiksi 4. huhtikuuta. Ulosmyynti on kuitenkin edelleen sallittu.

Valtioneuvosto antoi tiistaina täydentävän asetuksen ravintoloiden sulkemisesta.

Näillä näkymin ravintoloiden on pidettävä ovensa kiinni toukokuun loppuun asti.

Eduskunta hyväksyi jo lauantaina hallituksen esityksen, jolla määrätään ravintolat, kahvilat ja vastaavat suljettaviksi, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa.

Ravintolat määrätään suljettaviksi kuitenkin vasta, kun eduskunta on käsitellyt asetuksen. Asetuksen on tarkoitus tulla suureen saliin tänään tai huomenna.

Valtioneuvoston perustelumuistion mukaan asetus olisi voinut tulla voimaan heti, kun valtioneuvosto on sen päättänyt, mutta on tarkoituksenmukaista, että eduskunnalla on mahdollisuus arvioida asetusta ennen sen voimaantuloa.

Jos asetus olisi tullut voimaan heti valtioneuvoston annettua asetuksen, olisi voinut käydä niin, että ravintolat olisi määrätty sulkemaan ovensa ja perustuslakivaliokunta olisi jälkitarkastuksessaan katsonutkin, ettei ravintoloita voida sulkea.

Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita

Rajoitukset eivät koske ruokahuollon kannalta välttämättömiä koulujen, sairaaloiden ja vastaavien laitosten ruokaloita tai vain yritysten omaa henkilöstöä palvelevia henkilöstöravintoloita.

Useat ravintolat ja kahvilat ovat jo sulkeneet omaehtoisesti ainakin asiakastilansa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on lisäksi vedonnut ravintoloitsijoihin ja kahvilanpitäjiin, että he sulkisivat tilansa asiakaskäynneiltä omatoimisesti.

Epidemiapesäkkeiden ilmaantumista ei voi ennustaa, siksi ravintolat kiinni koko maassa

Ravintoloiden ja muiden vastaavien sulkeminen asiakkailta tarkoittaa puuttumista perustuslaissa turvattuun elinkeinovapauteen, ja sillä voidaan katsoa olevan vaikutusta myös omaisuuden suojaan.

Kun tällaiset keinot otetaan käyttöön, keinojen täytyy olla oikeasuhtaisia ja välttämättömiä. Kun perustuslakivaliokunta viime viikolla pui ravintoloiden sulkemista, valiokunta pohti sitä, onko ravintolat laitettava kiinni koko Suomessa.

Valiokunta esitti, että kieltoa rajataan alueellisesti ja ajallisesti tilanteen salliessa. Myös asetuksen kohdalla asiasta käytiin keskustelua.

Asiaa pohdittiin valtioneuvoston istunnossa.

Valtioneuvoston asetuksen perustelumuistion mukaan sulkeminen alueellisesti eriaikaisesti ei ehkäisisi taudin leviämistä tehokkaasti ja ennakoivasti.

Muistiossa sanotaan, että epidemia on levinnyt erittäin nopeasti. Sen mukaan alueellisia tartuntaketjuja tai leviämistä yhteisöissä tapahtuu lähitulevaisuudessa eri puolilla Suomea.

– Näiden epidemiapesäkkeiden ilmaantumista ei ole mahdollista etukäteen ennustaa. Tästä syystä ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittaminen on välttämätöntä toteuttaa samanaikaisesti koko maassa, muistiossa todetaan.

Muistion mukaan Italian ja useiden muiden maiden kokemuksiin perustuen on huomattava riski siihen, että seurantajärjestelmä havaitsee tartuntatapausten paikallisen lisääntymisen vasta, kun suuri määrä tartuntoja ja niiden jatkotartuntoja on jo ehtinyt tapahtua.

Eduskunta haluaa ravintoloille tukea

Hyväksyessään ravintolatoimintaa koskevan lainmuutoksen eduskunta edellytti, että hallitus selvittää, kuinka ravintolayrittäjien taloudelliset menetykset jakaantuvat oikeudenmukaisella tavalla. Kohtuullisten vahinkojen korvaamisen lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus viipymättä ryhtyy toimiin, joilla tarvittaessa tuetaan ravintolayrittäjien toimeentuloa poikkeustilan ja sen purkamisen aikana.

Hallitus on ryhtynyt toimiin muun muassa niin kutsulla kriisipaketilla, jolla pyritään helpottamaan lomautettujen ja yrittäjien ahdinkoa.

Rajoittamistoimien pidentämiselle puolto reunahuomautuksin

Eduskunnan perustuslakivaliokunta puoltaa pienin reunahuomautuksin valmiuslain rajoittamistoimien pidentämistä. Asiasta kertoi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) eduskunnassa.

Hallitus antoi aiemmin tällä viikolla ehdotuksensa, jonka mukaan valmiuslain nojalla annettuja rajoituksia jatketaan 13. toukokuuta asti.

Nykyisellään ne ovat voimassa 13. huhtikuuta asti.

Valmiuslain nojalla voidaan muun muassa rajoittaa terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palvelujen myyntiä koko valtakunnan alueella.

Lisäksi valmiuslain pykälien aktivoinnin myötä kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta voidaan joustaa terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa.

Myös ylitöitä, vuosilomaa ja lepoaikoja koskevista säännöksistä voidaan valmiuslain nojalla poiketa terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa.

Valmiuslain toimilla pyritään siihen, että terveydenhuolto toimii koronapandemian aikana ja hoitoa tarvitsevat ihmiset sitä saavat.

Valmiuslain nojalla ihmisten perusoikeuksia rajataan, joten toimien pitää olla oikeasuhtaisia ja välttämättömiä.

Eduskunnan on määrä päättää valmiuslain pidentämisestä suuressa salissa tänään tai huomenna.