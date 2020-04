Huoli koronaviruksen vaikutuksista yrityksiin nousi esiin eduskunnan kyselytunnilla

Yrittäjien huolet olivat selvästi etualalla eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Monet puheenvuoroista käsittelivät erilaisia yrittäjiä ja tilanteita, joissa hallituksen tähänastiset tukitoimet eivät antaneet selkeää vastausta.

Perussuomalaisten kansanedustajat Sakari Puisto ja Mikko Lundén kritisoivat vaatimuksia, joita yrittäjille tarjottuihin tukimuotoihin on liitetty.

– Nyt tukien ehdoksi on tosin laitettu esimerkiksi yrityksen kehittäminen, vaikka ensisijaista on kuitenkin pitää firma edes hengissä tämän vaikean ajan. Yrittäjät ovat muun muassa kertoneet, että on tullut tarve selvittää hakemuksissa tarinoita digitalisaatiosta ynnä muusta, jotta he saisivat tukea välittömään tilanteeseen, Puisto sanoi.

Lundén kertoi häneen yhteyttä ottaneesta yrittäjästä, jonka 50 työntekijän yrityksen liikevaihto on nyt pudonnut viidesosaan.

– Olette ehdottaneet Finnvera-lainaa, mutta ymmärtääkseni se on kallis vaihtoehto ja yrittäjälle vaaditaan takuita 20-prosenttisesti. Business Finland -raha on yksi vaihtoehto, mutta se on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen. Oletteko ajatelleet suoraa tukea yrityksille ja sellaisilla keinoilla, että yrityksen on helppo saada se nopeasti? hän sanoi.

Hallituksen puolesta heille vastasi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Hänen mukaansa hallitus tahtoo, että tukien ehtoja ei tulkittaisi pilkkua viilaten.

– Kyllä hallituksessa on mietitty kaikkia mahdollisia keinoja ja on käyty läpi kaikki mahdolliset alueet. En tietenkään tunne tätä tapausta, mutta on vedottu hyvin vakavasti kaikkiin osapuoliin, niin pankkeihin, niin verottajaan, niin Finnveraan kuin elyynkin: tulkitkaa laveasti tällä hetkellä tilannetta, Lintilä kertoi.