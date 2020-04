Yön uutiskooste: Ravintoloiden väliaikainen sulkeminen on saanut eduskunnassa viimeisen sinetin, maailmassa nyt yli miljoona koronavirustartuntaa

Ravintoloiden ja kahviloiden pitää valtioneuvoston asetuksen mukaan sulkea ovensa asiakkailta kaikissa Suomen maakunnissa, kun vuorokausi vaihtuu lauantaiksi 4. huhtikuuta. Ulosmyynti on kuitenkin edelleen sallittu.

Näillä näkymin ravintoloiden on pidettävä ovensa kiinni toukokuun loppuun asti.

Eduskunta hyväksyi jo lauantaina hallituksen esityksen, jolla määrätään ravintolat, kahvilat ja vastaavat suljettaviksi, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa.

Lakiteknisen seikan vuoksi ravintolat määrätään suljettavaksi kuitenkin vasta, kun eduskunta on käsitellyt myös asetuksen.

Eduskunta päätti: Valmiuslakien rajoitustoimia saa jatkaa kuukaudella

Eduskunta on päättänyt, että valmiuslain rajoitustoimia saa jatkaa kuukaudella perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Hallitus antoi aiemmin tällä viikolla ehdotuksensa, jonka mukaan valmiuslain nojalla annettuja rajoituksia jatketaan 13. toukokuuta asti.

Valmiuslain nojalla voidaan rajoittaa terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden myyntiä.

Lisäksi valmiuslain pykälien aktivoinnin myötä kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta voidaan joustaa terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa.

Myös ylitöitä, vuosilomaa ja lepoaikoja koskevista säännöksistä voidaan valmiuslain nojalla poiketa terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa.

Kuluttajaliitto avasi puhelinlinjat omaan koronaneuvontaan

Peruuntuiko ennakkoon maksettu lomamatka tai konsertti? Kuluttajaliitto on avannut kaikille avoimen ja maksuttoman neuvontapuhelimen, jonne voi ottaa yhteyttä korona-aiheisten kuluttajakysymysten kanssa.

Koronaneuvonnassa autetaan kysymyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi kotimaan ja ulkomaan matkustamiseen sekä ennakkoon varattujen palveluiden peruuntumiseen. Kuluttajaliitto auttaa myös potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Neuvonta palvelee maanantaisin kello 12–14 sekä perjantaisin kello 14–16 numerossa 09 4542 2121.

Korona on saanut suomalaiset kantamaan kotiinsa myös alkoholia

Suomalaisten hamstrausostaminen on nyt tasaantunut, mutta alkoholijuomien myynti on jatkanut rauhallista kasvuaan päivittäistavarakaupoissa, S-Ryhmästä kerrotaan. Koko maassa oluiden ja lonkeroiden myynti on ollut viime viikkoina noin kymmenen prosenttia tavallista suurempaa.

Alkossa puolestaan asiakkaat ovat käyttäneet ostoksiinsa keskimääräistä suurempia summia, eli moni ostaa enemmän kerralla. Samaan aikaan Alkon käyntimäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vielä auki olleiden ravintoloiden sulkeminen koronaepidemian takia saattaa näkyä alkoholin myynnissä tulevina viikkoina.

Bensan hinta on tullut ropisten alas viime viikkoina - raakaöljyn hintarysäys ja koronavirus vaikuttavat

Bensiini on halventunut viime aikoina tuntuvasti. Polttoaine.net-sivuston mukaan 95E10-laadun keskihinta oli keskiviikkona 1,36 euroa litralta. Dieselin keskihinta oli 1,25 euroa litralta.

Energiayhtiö St1:n mukaan hinnat ovat tulleet alas 10–15 senttiä litralta sen jälkeen, kun Saudi-Arabia ja Venäjä aloittivat hintasodan muutama viikko sitten.

Bensan hintaan on vaikuttanut raakaöljyn hinnan putoamisen lisäksi koronakriisi, jonka seurauksena liikennemäärät ovat vähentyneet Suomessa jopa 30–40 prosenttia.

Kunta-alan työehtosopimusta etäsorvataan jälleen

Kunta-alan työehtoihin etsitään jälleen tänään yhteisymmärrystä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Neuvotteluosapuolet on kutsuttu sovitteluun kello 9.30 alkaen.

Koronatilanteen vuoksi neuvotteluja käydään osin etäyhteyksien välityksellä.

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ja työnantajapuoli pyysivät tiistaina sovittelijaa apuun, ja ensimmäinen istunto valtakunnansovittelijan johdolla järjestettiin jo keskiviikkona.

Kunta-alan nykyiset sopimukset umpeutuivat kuun vaihteessa. Sopimusten piirissä on noin 400 000 kuntatyöntekijää, muun muassa opettajia, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä.

Maailmassa nyt yli miljoona koronavirustartuntaa

Vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä maailmassa nousi torstaina yli miljoonan. Virukseen kuolleiden määrä on myös noussut yli 50 000:n.

Kuolemantapauksista kolme neljäsosaa on tapahtunut Euroopassa.

Eniten kuolemantapauksia maailmassa on ollut Italiassa ja Espanjassa. Espanjassa raportoitiin torstaina korkeimmat kuolinluvun sitten maan epidemian alun.

Koronaviruksen seurauksena maassa kuoli vuorokauden aikana 950 ihmistä.

Eniten tautitapauksia maailmassa on tällä hetkellä Yhdysvalloissa. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa on kuollut vuorokaudessa enemmän koronaviruksen saaneita kuin missään muualla samassa ajassa

Yhdysvalloissa 1 169 ihmistä on kuollut vuorokaudessa koronaviruksen seurauksena. Kyseessä on koko maailman korkein päiväluku. Määrä perustuu Johns Hopkinsin yliopiston tilastoihin.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Yliopiston tilastojen mukaan maassa on todettu lähes 240 000 virustartuntaa. Tartuntoja on todennäköisesti enemmänkin.

Torstaina koko maailman koronavirustartuntojen määrä ylitti miljoonan rajapyykin. (Lähde: AFP)

New Yorkin pormestari kehottaa kaupunkilaisia suojaamaan kasvonsa ulkona liikkuessa

New Yorkin pormestari Bill de Blasio kehottaa koronaviruksen takia kaikkia kaupunkilaisia suojaamaan kasvonsa liikkuessa ulkona. Kasvot voi suojata esimerkiksi huivilla.

Hän lisäsi, että hengityssuojia ei tule käyttää, sillä ne tulisi jättää terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön.

New York on Yhdysvaltojen koronavirustartuntakeskus.

Maassa on tähän asti ohjeistettu, että kasvoja ei tarvitse suojata ellei ole sairas, kirjoittaa New York Times. Linja on Maailman terveysjärjestö WHO:n mukainen. Asiantuntijoilla ympäri maailmaa on erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka hyvin hengityssuojat suojaavat koronavirustartunnalta. (Lähde: AFP)

Koronaviruksen riivaama risteilyalus rantautui Floridaan

Koronaviruksen piinaama Zaandam-risteilyalus on päässyt maihin Floridassa. Alus rantautui Fort Lauderdalen kaupungin satamaan torstaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Zaandam oli vaikeassa tilanteessa, sillä useat satamat kieltäytyivät päästämästä alusta maihin. Lopulta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona, että Yhdysvallat evakuoi matkustajat alukselta.

Holland America Line -yhtiön aluksella on kuollut jo neljä ihmistä. 45 ihmisellä on sanottu olevan lieviä koronavirusoireita ja hieman alle kymmenen kerrotaan olevan tehohoidon tarpeessa.

Yhteensä laivalla on lähes 2 500 ihmistä. Oireettomat matkustajat on tarkoitus lennättää kotiin. Lievästi sairaat kuljetetaan eristykseen ja vakavammin sairaat hoidetaan paikallisessa sairaalassa. (Lähde: AFP)