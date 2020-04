Yön uutiskooste: Ravintolat ovat nyt kiinni, Yhdysvalloissa kuoli vuorokaudessa ennätysmäärä ihmisiä koronavirukseen

Ravintolat, kahvilat, baarit ja pubit sulkivat ovensa toukokuun loppuun asti

Suomessa ravintolat ovat sulkeutuneet näillä näkymin toukokuun loppuun saakka.

Eduskunta vahvisti valtioneuvoston asetuksen myöhään torstaina. Asetus edellytti, että ravintoloiden, baarien ja kahviloiden kaikkialla Suomessa piti sulkea ovensa vuorokauden vaihtuessa lauantaiksi.

Ravitsemisliikkeiden sulkemisella pyritään hillitsemään koronaviruksen leviämistä. Ruoan ulosmyynti onkin edelleen sallittu.

Aalto-yliopistossa on arvioitu, että jopa puolet ravintola- ja majoitusalan yrityksistä on suurissa maksuvaikeuksissa jo kuukauden päästä.

Sydänsairaat ovat peruneet vastaanottoaikoja koronaviruksen pelossa

Koronaviruksen tartunnan pelko askarruttaa nyt etenkin pitkäaikaissairaita, kuten sydän- ja syöpäsairaita. Tämä näkyy muun muassa siinä, että sydänsairaat ovat peruneet vastaanottoaikojaan.

Myös sydänosaston ja sydänvalvontaosaston kuormitustilanne on ollut hyvin vähäinen, kertoo Porissa Satasairaalassa kardiologina työskentelevä dosentti Jussi Mikkelsson.

Syöpäjärjestöjen valtakunnalliseen neuvontapuhelimeen on puolestaan tullut paljon soittoja sekä syöpäpotilailta että heidän läheisiltään, joita sekä syöpä että korona ajatteluttavat.

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut ennätysmäärä ihmisiä koronavirukseen

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut 1 480 koronavirustartunnan saanutta. Se on maailman korkein päivittäinen kuolinluku koronaviruspandemian aikana.

Tiedot perustuvat Johns Hopkinsin yliopiston tilastoihin torstai-illasta perjantai-iltaan paikallista aikaa. Yhdysvalloissa on nyt tiettävästi kuollut yli 7 400 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Maassa on eniten todettuja koronavirustartuntoja koko maailmassa. Viruksen seurauksena on maailmanlaajuisesti kuollut yli 59 000 ihmistä. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa kaikkia kehotetaan nyt suojamaan kasvonsa ulkona liikkuessa

Yhdysvalloissa koko kansaa kehotetaan nyt suojaamaan kasvonsa ulkona ollessa, kertovat kansainväliset mediat. Maan presidentti Donald Trump kertoi asiasta päivittäisessä koronavirustilannekatsauksessan.

Presidentti sanoi tilaisuudessa, ettei itse aio suojata kasvojaan ja että kyseessä on vain suositus, kirjoittaa New York Times.

Päivää aiemmin New Yorkin kaupungin pormestari Bill de Blasio kehotti kaikkia suojaamaan kasvonsa ulkona esimerkiksi huivilla.

Yhdysvalloissa koronavirustartunnan on saanut yli 270 000 ihmistä. New York on ollut jo jonkin aikaa tartuntakeskittymä.

YK:n pääsihteeri: Konfliktialueilla koronaviruspandemian pahin on vielä edessä

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on uudelleen pyytänyt maailmanlaajuista tulitaukoa koronaviruspandemian takia.

Guterres sanoi, että pandemiassa pahin on vielä tulossa konfliktialueille. Hän viittasi Syyrian, Libyan ja Jemenin kaltaisiin maihin, joissa taisteluita on käyty kiivaasti.

Maaliskuun loppupuolella YK vetosi maailmanlaajuisen tulitauon puolesta. Guterresin mukaan edistystä on jo tapahtunut, mutta taistelut jatkuvat monin paikoin. (Lähde: AFP)

Öljyntuottajamaat puntaroivat tuotannon leikkaamista yhteistuumin - USA halutaan mukaan

Suuret öljyntuottajamaat Venäjä ja Saudi-Arabia haluavat Yhdysvallat mukaan leikkaamaan globaalia öljyntuotantoa, jotta tynnyrinpohjalle uponneet raakaöljyn hinnat saataisiin jälleen nousuun. Asiasta uutisoivat muun muassa Wall Street Journal ja New York Times.

Timesin mukaan kolmen suurimman öljyntuottajamaan yhteishanke olisi historiallinen käänne Yhdysvaltain öljypolitiikalle, sillä maa ei ole koskaan tavoitellut öljyhintojen nousua. Yhdysvallat on nykyisin sekä raakaöljyn suurin kuluttaja että tuottaja.

Britannian työväenpuolue saa uuden johtajan

Britanniassa opposition työväenpuolue kertoo tänään, kuka nousee puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Pari kuukautta käynnissä olleen jäsenäänestyksen tulos kerrotaan sähköisesti verkossa koronavirusepidemian takia.

Ennakkosuosikki väistyvän puheenjohtajan Jeremy Corbynin seuraajaksi on kansanedustaja ja työväenpuolueen brexit-varjoministeri Keir Starmer. Hänen lisäkseen kisassa ovat olleet mukana kansanedustajat Rebecca Long-Bailey ja Lisa Nandy.

Työväenpuolue kärsi pahan tappion ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa joulukuussa. (Lähde: AFP)