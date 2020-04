THL: Suomessa varmistettujen koronatartuntojon määrä kasvanut 45:llä

Suomessa on todettu nyt 1 927 varmistettua koronavirustartuntaa, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tiedoista. Määrä on kasvanut eilisestä 45 tartunnalla.

Eilen laboratoriovarmistettujen koronavirustartuntojen määrä kohosi perjantain lukemista peräti 267 tapauksella. THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi kuitenkin STT:lle, ettei luku kertonut tartuntojen yhtäkkisestä piikistä, vaan tapausraportoinnin viiveistä.

– Lauantaina ilmoitetut tapaukset jakautuvat takautuvasti useille päiville jopa viikon taakse, Salminen kertoi.

Hänen mukaansa tartuntakäyrät näyttävät tällä hetkellä Suomessa tasaisilta. Valtiovallan rajoitustoimet näyttävätkin Salmisen mukaan purevan.

– Jos epidemia kulkisi aivan esteettä väestössä, niin odottaisimme huomattavan paljon enemmän tapauksia per päivä.

Eniten tartuntoja varmistunut Husin alueella

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on varmistunut 1 189 koronatartuntaa, THL:n tiedoista selviää. Se on edelleen reilusti enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Esimerkiksi Pirkanmaalla tartuntoja on varmistunut 128 kappaletta, Varsinais-Suomessa 102, Keski-Suomessa 78 ja Pohjois-Pohjanmaalla 73. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla on varmistunut vain seitsemän tartuntaa. Sama on tilanne myös Itä-Savossa ja Ahvenanmaalla.

Eilisen tiedon mukaan koronaan on kuollut 25 ihmistä

THL:n odotetaan kertovan tehohoidossa olevista potilaista sekä koronavirukseen kuolleista uusia tietoja myöhemmin tänään.

Eilen kerrottiin, että koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 25 ihmistä. Sairaalahoidossa kerrottiin olevan 187 potilasta, joista tehohoidossa oli 73.

Kuolemista 17 on tapahtunut Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hyks) erityisvastuualueella ja kuusi Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueelta. Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut virukseen yksi ihminen.