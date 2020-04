Kuolleiden määrä nousi kolmella Suomessa, myös sairaaloissa aiempaa enemmän koronapotilaita

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 28 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa kolmella, ja näistä kaikki tapahtuivat Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella. Alueella on todettu 20 koronaviruskuolemaa.

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella kuolemantapauksia on kuusi.

Sairaalahoidossa on 209 potilasta, joista tehohoidossa on 76. Lauantaina kerrottiin, että sairaalahoidossa on 187 potilasta, joista tehohoidossa oli 73.

Testattuja näytteitä on 31 700 ja laboratoriovarmistettuja tapauksia 1 927. Määrä kasvoi lauantaista 45 tartunnalla.

THL:n mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on varmistunut 1 189 koronatartuntaa. Pirkanmaalla tartuntoja on 128, Varsinais-Suomessa 102, Keski-Suomessa 78 ja Pohjois-Pohjanmaalla 73.

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla on varmistunut vain seitsemän tartuntaa. Sama on tilanne myös Itä-Savossa ja Ahvenanmaalla.

Korona on levinnyt hoivakoteihin

Koronavirus on levinnyt Suomessa myös hoivakoteihin. Attendo kertoi perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että yhtiön hoivakodeissa on todettu yksittäisiä koronavirustartuntoja. Ylen mukaan myös Mehiläisen hoivakodeissa asukkaita on sairastunut koronaan. Myös Esperi Caren puolella on todettu tartuntoja, mutta vain työntekijöillä, Yle kertoi perjantaina.

Ylä-Savon sote-kuntayhtymä puolestaan kertoi perjantaina, että alueella sijaitsevassa vanhusten hoivakodissa kolme hyvin iäkästä asukasta on menehtynyt koronavirukseen. Hoivakodissa on todettu tiedotteen mukaan useita koronavirustartuntoja. Iisalmen Sanomat kertoo saaneensa useasta luotettavasta lähteestä vahvistuksen, että kyseessä on Attendon Kiuruvedellä sijaitseva hoivakoti.

Attendon asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimo ei vahvista tietoja STT:lle. Hän ei kerro edes sitä, onko kyseessä Attendon hoivakoti.

Ylä-Savon sote-kuntayhtymän johtava lääkäri Anssi Uutela sanoo puolestaan Iisalmen Sanomille, ettei kommentoi asiaa tarkemmin, koska tiedot menevät vahvasti yksityisyyden suojan piiriin.

THL:n tietojen mukaan Kiuruvedellä on varmistunut 12 koronavirustartuntaa.

Attendo ohjeistanut, kuinka läheisiä kuuluu informoida

Paloheimon mukaan Attendo kunnioittaa yksityisyyden suojaa eikä sen vuoksi voi käsitellä ihmisen terveysasioita kenenkään muun kuin asianomaisen ihmisen tai tämän tiettyjen läheisten kanssa. Attendo on laatinut ohjeet, kuinka läheisiä informoidaan, jos hoivakodissa epäillään tai todetaan koronavirustartunta.

– Jos meillä tulee epäily tai todetaan tartunta, niin silloin siinä kyseisessä ryhmäkodissa olevien asukkaiden läheisille lähtee kirje, jossa kerrotaan tilanteesta.

Jos hoivakodissa epäillään tai todetaan tartunta, ei kirjeen lähettäminen välttämättä ole ensimmäinen asia, johon hoivakodissa tartutaan, Paloheimo huomauttaa. Kaikkiin hoivakoteihin ollaan asian helpottamiseksi huomenna maanantaina lähettämässä kirjepohja, joka tarvittaessa lähetetään asukkaiden läheisille. Osa hoivakodeista on jo saanut kirjepohjan.

– Voin sanoa, että kyllä meillä on yhtiönä huomattavasti parannettavaa viestinnässä (hoivakotien asukkaiden) läheisille, Paloheimo lisää.

THL:n pääjohtaja esitti hybridimallia HS:ssä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan Suomessa olisi mahdollista siirtyä uudenlaiseen strategiaan koronavirusepidemian päihittämiseksi. Helsingin Sanomien haastattelussa asiaa kommentoinut Tervahauta sanoo, että Suomessa olisi kesällä mahdollista siirtyä niin sanottuun hybridimalliin.

Tämä hybridistrategia tarkoittaisi sitä, että ensin hidastetaan viruksen leviämistä riittävästi, sitten aletaan purkaa rajoituksia asteittain ja pidetään samalla virus aisoissa. Se onnistuu laajalla testaamisella, tartuntaketjujen nopealla jäljittämisellä ja altistuneiden tehokkaalla eristämisellä.

– Meillä on ajatus, että ikkuna voisi olla auki tällaiselle hybridimallille. Että se olisi vielä Suomen oloissa mahdollinen, Tervahauta sanoo.

Tervahaudan mukaan kyse on Suomen oloihin sovellettuna mallista, jota on toistaiseksi menestyksekkäästi käytetty esimerkiksi Etelä-Koreassa ja Singaporessa. Molemmissa maissa yhteiskunta on pysynyt selvästi enemmän auki kuin Euroopassa ja viruksen leviämistä on onnistuttu patoamaan.

Tervahauta on keskustellut ajatuksistaan sosiaali- ja terveysministeriön, mutta ei suoraan hallituksen kanssa. Suomen linjasta päättää hallitus.

Hybridistrategiaa Twitterissä kommentoineen THL:n terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen mukaan vielä kuukausi sitten ei tähän olisi ollut realistisia edellytyksiä.

– Kaikki aikanaan – vielä kuukausi sitten ei tähän olisi ollut realistisia edellytyksiä – nyt palikat alkavat olla vähitellen kohdallaan. Yhdessä ulos halvaustilasta, Salminen kirjoittaa.