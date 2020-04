Kunnat delegoivat päätöksentekoaan kunnanjohtajille poikkeusoloissa

Kuntapäätöksenteko poikkeusoloissa on vaatinut kunnilta monenlaista luovimista. Kunnat ovat joutuneet pohtimaan, miten kaupunkien ja kuntien valtuustot ja hallitukset voivat kokoontua koronaviruksen asettamista rajoitteista ja varotoimista huolimatta.

Osa kunnista on järjestänyt esimerkiksi etäkokouksia ja muita poikkeusratkaisuja.

Yksi keino vähentää kokouksia on se, että valtuuston päätösvaltaa siirretään määräaikaisesti viranhaltijalle, kuten kunnanjohtajalle. Siirto voidaan tehdä, jos hallintosäännössä on siitä määrätty.

Kuntaliitto on todennut, että tällaista delegointia on syytä harkita erityisesti asioissa, jotka edellyttävät nopeaa reagointia.

Osa kunnista on jo antanut lisävaltaa kaupungin- ja kunnanjohtajille. Muun muassa Kymen Sanomat on uutisoinut, että koronaviruksen myötä Kotkan kaupunginjohtajalle on annettu erityistoimivalta linjata esimerkiksi peruspalveluiden turvaamisesta.

Valvonta jälkikäteen

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo, että kunnanjohtajan ylimääräistä päätösvaltaa tulee käyttää todella harkiten.

– Kyseessä on lähinnä toimivallan siirto. On ajateltu, että tämä on nimenomaan vain rajallisen ajan toimi äärimmäisissä poikkeusoloissa ja vain sellaisissa päätöksissä, jotka edellyttävät nopeaa reagointia.

Nopeaa reagointia vaativasta päätöksestä päätöksen tekee kunnanjohtaja itse, eli tämä voi itse linjata, vaatiiko päätös normaalin päätösprosessin ohittamista.

Asiasta ei voida tehdä kattavaa ohjeistusta, koska tilanteet ovat moninaisia, Karhunen sanoo. Hän ei kuitenkaan näe, että tämä loisi riskiä väärinkäytöksille.

Riskiä kontrolloi päätösten jälkivalvonta, joka Karhusen mukaan on hyvin samanlaista kuin eduskunnan arviointi hallituksen päätöksistä valmiuslaissa.

– Se elin, jonka toimialaan asia kuuluu, suorittaa päätöksestä jälkikäteisarvioinnin. Esimerkiksi jos päätös liittyy teknisen lautakunnan toimialaan, se myös arvioi päätöksen jälkikäteen.

– Meillä on myös äärimmäisen vastuullinen virkakunta, joten en siksikään näe huolta, hän lisää.

Kokouksia jopa pihalla

Karhunen arvioi, että yleisesti päätöksenteko kunnissa on sujunut poikkeusoloissa jopa odotettua ketterämmin.

Alussa ongelmia tuotti, että monien kuntien säännöt eivät olleet määritelleet, että kunnissa voidaan pitää sähköisiä etäkokouksia.

Sääntömuutos vaati valtuuston kokoontumisen, mikä aiheutti viivettä asiassa. Nyt asiat on kuitenkin saatu rullaamaan.

– Alkuvaiheessa näytti siltä, että tästä tulee ongelmia. Nyt näyttää siltä, että Suomen kunnat ovat toimineet ketterämmin kuin kukaan uskalsi odottaa, Karhunen sanoo.

Valtuustokokouksia on järjestetty tarvittaessa jopa pihalla, jotta päätös etäkokouksista on saatu tehtyä. Näin toimittiin maanantai-iltana esimerkiksi Kontiolahdella Pohjois-Karjalassa, kertoi Kuntalehti.