Yön uutiskooste: Lähes 2000 kuoli päivässä koronaviruksen seurauksena Yhdysvalloissa, Hollannissa pysäytettiin iso Suomeen matkalla ollut huumelasti

Yhdysvalloissa ainakin 1 973 ihmistä on kuollut päivän aikana koronaviruksen seurauksena, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Se on korkein päiväluku sitten epidemian alkamisen. Eilen kerrottiin 1 939 kuolemasta.

Yhteensä kuolleita on Yhdysvalloissa jo lähes 14 700. Tätä suuremman määrän koronaviruskuolemia ovat rekisteröineet vain Italia, jossa kuolleita on lähes 17 700, sekä Espanja, jossa kuolleita on yliopiston seurannan mukaan lähes 14 800.

Maailmanlaajuisesti koronavirus on vaatinut ainakin 88 400 ihmisen hengen. (Lähde: AFP)

Trump: Yhdysvallat edellä aikataulusta koronaviruksen hidastamisessa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on jälleen arvioinut optimistisessa hengessä maansa toimia koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Päivittäisessä lehdistötilaisuudessa Trump sanoi, että uskoo maan olevan aikataulusta edellä viruksen hidastamisessa.

Uutiskanava CNN:n mukaan presidentti kertoi toivovansa, että eristystoimet ja liikkumisrajoitukset voitaisiin purkaa koko maassa kerralla. Todennäköisempää kuitenkin on, että avaaminen tapahtuu alueittain tartuntatilanteen salliessa.

Tartuntatautiasiantuntijat ovat varoittaneet, että tästä viikosta on tulossa etenkin kuolinlukujen osalta Yhdysvalloissa hyvin synkkä.

Yhdysvaltain tartuntatautiekspertti: Kättely voisi jäädä historiaan

Länsimaiseen tapakulttuuriin olennaisena osana kuuluva kättely voisi jäädä historiaan myös koroviruskriisin jälkeen, arvioi yhdysvaltalainen tartuntatautispesialisti Anthony Fauci. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.

Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja kommentoi kättelyä vastauksena toimittajan kysymykseen. Faucin mukaan koronaviruspandemiasta on syytä oppia se, että vastaavaa voi tapahtua jatkossakin. Koska erilaisten hengitystieinfektioiden tiedetään leviävän esimerkiksi käsien välityksellä, on kättelyn tarpeellisuutta arvioitava uudelleen.

Yhdysvalloissa on vahvistettu jo yli 431 000 koronavirustartuntaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Saudien johtama liittouma lupaa kahden viikon tulitaukoa Jemeniin

Saudi-Arabian johtama liittouma on kertonut julistavansa kahden viikon tulitauon sisällissodan pahoin runtelemaan Jemeniin. Tulitauon on määrä astua voimaan torstaina. Sen tarkoituksena on helpottaa koronaviruksen leviämistä rajoittavia toimenpiteitä.

Liittouma on taistellut Jemenin hallinnon rinnalla Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan vuodesta 2015. Kapinallisilta ei ole tullut välitöntä vastausta liittouman tulitaukoilmoitukseen.

Viime viikkoina taistelut ovat vain kiihtyneet huolimatta siitä, että YK on toistuvasti pyytänyt maailman kaikkiin konflikteihin tulitaukoa koronaviruspandemian takia.

Jemenin sisällissota on aiheuttanut yhden maailman pahimmista humanitaarisista katastrofeista. (Lähde: AFP)

Wall Streetillä taas reipasta nousua, kun tartuntakäyrä alkaa loiveta

Wall Streetillä oli keskiviikkona tukeva nousupäivä. Pörssikurssit ampaisivat ylöspäin, kun merkit New Yorkin koronaviruskäyrän loivenemisesta vahvistuivat.

Dow Jones ja S&P 500 -indeksit pomppasivat 3,4 prosenttia, teknologiapainotteinen Nasdaq 2,6 prosenttia.

Sijoittajia rohkaisi tieto siitä, että sairaalaan joutuvien koronapotilaiden määrän kasvu Yhdysvaltain pahimmalla korona-alueella New Yorkissa on hidastunut, mitä kielii rajoitustoimien puremisesta. Muuallakin on näkynyt varovaisen rohkaisevia merkkejä.

Osa sijoittajista näkee mahdollisuuden siihen, että rajoituksia Yhdysvalloissa voidaan alkaa höllentää jo parin kuukauden sisällä. (Lähde: AFP)

Euroryhmän vääntö satojen miljardien eurojen kriisipaketista jatkuu

Euroryhmä jatkaa tänään illalla kokoustaan noin 500 miljardin euron kriisipaketista koronaviruspandemian talousvaikutusten tasaamiseksi. EU-valtiovarainministerit aloittivat kokouksen jo toissapäivänä, mutta se keskeytettiin eilisaamuna, koska yön yli venyneissä keskusteluissa ei löydetty yhteisymmärrystä.

Vaikea kysymys on ollut kriisirahasto EVM:n käytön ehdollisuus. Jäsenmaiden näkemykset vaihtelevat myös yhteisen velan lisäämisestä.

Tänään on kiirastorstai

Tänään on kiirastorstai. Kiirastorstai on pääsiäistä edeltävä torstai, jota vietetään kristillisissä kirkoissa Jeesuksen viimeisen aterian muistopäivänä.

Kiirastorstai-iltana alkaa pääsiäispäivän iltaan ulottuva kolmen päivän juhla-aika.

Nimi kiirastorstai tulee ruotsin sanasta skära, puhdistaa. Kristillisen perinteen mukaan kiirastorstaina katuva syntinen puhdistettiin tuhkakeskiviikon tuhkasta.

Kiirastorstaina luterilaisessa kirkossa vietetään aina messua. Se on suomalaisten neljänneksi suosituin kirkossakäyntipäivä.

Kiirastorstai ei ole virallinen pyhäpäivä toisin kuin huominen pitkäperjantai.

MTV: Hollannissa pysäytettiin Suomeen matkalla ollut iso huumelasti

Hollannin ja Suomen poliisit tutkivat isoa huumejuttua, johon liittyy moottoripyöräjengiläisiä molemmissa maissa, uutisoi MTV.

MTV:n tietojen mukaan poliisi pysäytti maaliskuun alussa Hollannissa ajoneuvon, josta löytyi 86 kiloa Suomeen matkalla ollutta amfetamiinia.

Suomessa on vangittu yksi Helvetin enkelien täysjäsen ja yksi kerhon liepeillä liikkuva henkilö, joita epäillään huumelastin vastaanottajiksi.

Hollannissa vangittuja on kahdeksan ja epäiltyjä parikymmentä.

Keskusrikospoliisi tutkii juttua Suomessa. Tutkinta on alkuvaiheessa.