Yhdeksää ihmistä epäillään toimintakiellossa olevan Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnan jatkamisesta

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo saaneensa valmiiksi tutkinnan, joka koskee väliaikaiseen toimintakieltoon asetetun uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnan jatkamista.

Laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta epäillään yhdeksää ihmistä.

Kyse on siitä, että korkein oikeus on asettanut PVL:n väliaikaiseen toimintakieltoon lain ja hyvien tapojen vastaisena. Toimintaa on kuitenkin poliisin mukaan lain vastaisesti jatkettu Kohti vapautta! -liikkeen nimissä.

Kyseisten yhdeksän ihmisen epäillään osallistuneen aktiivisesti viime vuoden maaliskuun ja tämän vuoden tammikuun välillä Kohti vapautta! -liikkeen toimintaan ja julkisiin tilaisuuksiin. Tilaisuuksia on KRP:n mukaan järjestetty eri puolilla Suomea.

Yhdeksän ihmisen epäillään edustaneen PVL:ää Kohti vapautta! -liikkeen nimen alla muun muassa jatkamalla PVL:n luomaa itsenäisyyspäin Kohti vapautta! -nimistä mielenosoitusmarssia.

Epäillyt ovat KRP:n mukaan myös hankkineet PVL:n toimintaan uusia jäseniä Kohti vapautta! -liikkeen nimen alla.

Turun hovioikeus on päättänyt, että PVL ja sen taustayhdistys Pohjoinen perinne on lakkautettava. PVL on kuitenkin valittanut lakkautuspäätöksestä korkeimpaan oikeuteen (KKO). Asia on yhä KKO:n käsittelyssä. KKO on kuitenkin määrännyt PVL:n väliaikaiseen toimintakieltoon siksi aikaa, kunnes valitus on käsitelty.

Laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisesta epäiltyjen juttu on puolestaan siirtynyt syyteharkintaan, ja syyttäjä päättää myöhemmin, nousevatko asiassa syytteet.