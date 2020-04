Kainuun terveysviranomaiset vetoavat yrityksiin: Ottakaa yhteyttä, jos teillä on varastossa hengityssuojaimia

Kainuun sote-kuntayhtymä vetoaa paikallisiin yrityksiin, koska se tarvitsee lisää hengityssuojaimia. Kainuun sote pyytää yrityksiä, joiden varastoissa on hengityssuojaimia, olemaan yhteydessä Kainuun soten logistiikkakeskukseen. Kainuun soten mukaan hengityssuojaimista on edelleenkin pulaa ja niiden saatavuus on heikkoa.

Kainuussa on tähän päivään mennessä todettu 39 koronavirustartuntaa. Lääkäriliiton mukaan suojavarusteiden käytöstä tarvittaisiin kansallinen linjaus Mainos alkaa Mainos päättyy Suomen Lääkäriliitto kertoi tänään, että se saa edelleen lääkäreiltä huolestuneita viestejä siitä, että hengityssuojaimia ja muuta suojavälineistöä ei ole tarpeeksi. Lääkäriliitto lähetti eilen kyselyn jäsenkunnalleen koronavirustilanteesta. Kyselyyn on vastannut vajaassa vuorokaudessa 5 000 lääkäriä. Liiton mukaan vastaajista 28 prosenttia on kertonut, että suojavälineistä on ajoittain tai jatkuvasti puutetta. Lääkäriliitto vaatii, että suojavälineistön riittävyys lääkäreille ja muulle terveydenhuollon henkilöstölle turvataan. Liiton mukaan suojavarusteiden käytöstä on syytä saada myös yhtenäinen kansallinen linjaus. Lääkäriliitto toteaa myös, että on tärkeää laajentaa suojavälineistön kotimaista tuotantoa. Osa Suomeen kansainvälisiltä markkinoilta tulleista suojavarustuksista on ollut heikkolaatuista.