Asiantuntija tekisi päätöksen Uudenmaan avaamisesta vasta lähempänä

Epidemiatilanteen valossa on vielä liian aikaista arvioida, kannattaako Uudenmaan eristämisestä luopua, sanoo epidemiologian professori Pekka Nuorti Tampereen yliopistosta. Liikkumisrajoitus on päättymässä ensi viikon sunnuntaina, mutta vajaassa kahdessa viikossa ehtii hänen mukaansa tapahtua epidemiassa paljon.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi eilen Ylen A-studiossa, että liikkumisrajoitus todennäköisesti päättyy 19. huhtikuuta. Tautitilanne Suomen sisällä on tasaantumassa, minkä takia hänen mukaansa rajoituksen jatkamiselle ei välttämättä ole enää sellaista perustetta, jota valmiuslaissakin edellytetään.

THL:n päivittäin julkaisemissa alueellisissa tiedoissa Uusimaa erottuu yhä epidemian selvästi vakavimpana alueena. Ilmaantuvuus on 96,5 tapausta 100 000 asukasta kohti, kun esimerkiksi ympärillä Kymenlaaksossa luku on 17 ja Päijät-Hämeessä 20,5.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Nuortin mukaan keskeistä on arvioida alueellisia eroja useammalla mittarilla ennen kuin päätöksiä rajoitusten purkamisesta tehdään. Oikea tilannekuva syntyy hänen mukaansa, kun katsotaan niin tapausten, sairaalassa olevien, tehohoitopotilaiden kuin kuolleidenkin määrien kehitystä eri osissa Suomea.

– Epidemian huippu on vielä edessäpäin ja vajaa kaksi viikkoa on pitkä aika. Arvio tilanteesta pitää tehdä lähempänä suunniteltua purkamishetkeä, Nuorti sanoo STT:lle.

Keskeistä on hänen mukaansa myös ennakolta varmistaa, että ainakin suurin osa oireisista henkilöistä pystytään testaamaan, tartuntaketjut jäljittämään ja että sairaaloiden kantokyky kestää.

Asiantuntijat tekevät uutta mallinnusta

Sosiaali- ja terveysministeriössä odotetaan lisätietoa päätösten tueksi mallinnuksesta, jota asiantuntijaryhmä valmistelee koronaviruksen leviämisestä parasta aikaa, kertoo johtaja Tuija Kumpulainen.

– Uudenmaan sulkeminen on ollut voimassa kohta pari viikkoa eli arviointiaika on vielä lyhyt. Taudin leviämisen mallinnusta jatketaan parhaillaan, jotta saadaan tämän lyhyen seurannan pohjalta tilannekuvaa päätöksentekoa varten, Kumpulainen kertoo sähköpostitse.

Muista rajoituksista esimerkiksi koulut pysyvät kiinni ainakin 13. toukokuuta saakka ja ravintolat toukokuun loppuun.

Jos rajoitustoimia puretaan liian aikaisin, on vaarana, että tapaukset lisääntyvät nopeasti. Tällä hetkellä Nuortin mukaan näyttää siltä, että 28. maaliskuuta käyttöön otettu Uudenmaan liikkumisrajoitus on toiminut, sillä epidemian leviäminen muualle Suomeen on hidastunut. Näin myöskään sairaanhoito ei ole kuormittunut niin pahoin kuin se ehkä olisi ilman rajoituksia.

Rajoitusten vaikuttavuus perustuu siihen, että ihmisten väliset kohtaamiset vähenevät ja tartuttavuusluku siten pienenee. Esimerkiksi Britanniassa on Nuortin mukaan arvioitu, että ihmisten pysyminen pienemmissä ympyröissä on vähentänyt yhden ihmisen kontaktit 11:sta kolmeen.

Poliisille työläs ja hintava ponnistus

Poliisin näkökulmasta Uudenmaan eristäminen on onnistunut hyvin, sanoo poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta.

Ponnistus on ollut kuitenkin työläs, sillä maakunnan rajoilla on ollut satoja poliiseja. Poliiseja on siirretty rajalle etenkin muista valvontatehtävistä, mutta myös rikostutkinnasta.

Heikinheimon mukaan vaikutukset kasvavat mitä pidempään poliisia Uudenmaan rajoilla tarvitaan.

– Kyllä se tulee ainakin seitsemännumeroisen luvun kustantamaan, mutta liian aikaista sanoa vielä, Heikinheimo kertoo.

Poliisi on joutunut päivittäin käännyttämään ihmisiä, koska perustetta liikkumiseen ei ole ollut. Keskiviikkona takaisin ohjattiin 175 ajoneuvoa, kun tarkastuspisteille saapui yhteensä noin 41 000 ajoneuvoa.

Onnistumisesta kertovat Heikinheimon mielestä se, että liikennemäärät ovat vähentyneet merkittävästi ja että välttämätön liikenne on sujunut myös ruuhka-aikoina.