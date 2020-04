Yön uutiskooste: Euroryhmä saavutti sovun 500 miljardin euron kriisipaketista, öljyn hinta luisui taas jyrkkään laskuun

Noin 500 miljardin euron kriisipakettiin kuuluu Euroopan kriisirahaston EVM:n käyttö, Euroopan investointipankin takausvaltuuksien nosto sekä EU-komission viime viikolla ehdottama 100 miljardin euron lainaohjelma työpaikkojen turvaamiseksi.

Euroryhmä aloitti torstai-iltana kokouksensa neljä ja puoli tuntia myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

Hiljainen viikko huipentuu tavallista hiljaisempana, kun korona ajaa pitkänperjantain messut verkkoon

Tänään vietetään pitkäperjantaita. Pitkäperjantai on yksi suosituimmista evankelisluterilaisen kirkon kirkkopyhistä, mutta koronatilanteen vuoksi pääsiäismessuihin kokoontuminen on peruttu.

Kirkon mukaan Yle on lisännyt hartausohjelmien määrää koronaepidemian aikana. Monissa seurakunnissa osallistutaan hartaustilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin myös suoratoistona tai verkkopalveluiden avulla.

Suurin osa ruokakaupoista on normaalisti auki pääsiäisenä. S-ryhmän kaupoissa sekä useissa K-kaupoissa on myös pääsiäisenä aamuisin riskiryhmien asiointiin rauhoitettuja aukioloaikoja. Alkot ovat sen sijaan tänään kiinni.

Yhdysvalloissa koronavirus on vuorokaudessa vienyt hengen lähes 1 800 ihmiseltä

Yhdysvalloissa on vuorokaudessa kuollut ainakin 1 783 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Määrä perustuu Johns Hopkinsin yliopiston tilastoihin keskiviikkoillasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

24 tunnin aikana kuoli vähemmän ihmisiä kuin edeltävänä vuorokautena. Tuolloin kerrottiin lähes 2 000 koronaviruskuolemasta, mikä on korkein päiväluku epidemian aikana.

Yhdysvalloissa on nyt tiettävästi kuollut ainakin 16 500 ihmistä koronaviruksen seurauksena. Eniten ihmisiä on kuollut Italiassa. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa 17 miljoonaa ihmistä on jäänyt ilman työtä koronapandemian aikana

Yhdysvalloissa 17 miljoonaa ihmistä on menettänyt työpaikkansa maaliskuun puolivälin jälkeen.

Maan työministeriö ilmoitti viikkokatsauksessaan torstaina paikallista aikaa, että se oli saanut viikon aikana 6,6 miljoonaa uutta työttömyysetuushakemusta.

Samaan aikaan Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti uusista tukitoimista, joilla on tarkoitus pumpata 2,3 biljoonaa dollaria maan talouteen.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Tartuntoja on todettu yli 468 000, mikä on väkilukuun suhteutettuna noin 1 400 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. (Lähde: AFP)

Öljyn hinta luisui taas jyrkkään laskuun

Öljyn hinta kääntyi varhain perjantaina jälleen jyrkkään laskuun, kun markkinoilla odotettiin öljyntuottajamaiden päätöstä tuotannon leikkaamisesta. Öljyntuottajamaiden videokokous alkoi torstaina.

Yhdysvaltain markkinahinta West Texas Intermediate putosi Aasian kaupankäynnin alettua 9,3 prosenttia ja kansainvälinen markkinahinta Brent 4,1 prosenttia.

Koronaviruspandemia on vähentänyt öljyn kysyntää merkittävästi, minkä lisäksi Saudi-Arabian ja Venäjän tuotantolisäykset ovat johtaneet hintasotaan. (Lähde: AFP)

Trump: Venäjän ja Saudi-Arabian öljysopu lähellä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump sanoo Venäjän ja Saudi-Arabian oleva lähellä ratkaisua öljyn hintaan liittyvässä riidassaan. Trump kertoi arviostaan medialle puhuttuaan puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammad bin Salmanin kanssa.

Useat kansainväliset mediat kertoivat jo aiemmin, että öljyntuottajamaat olisivat löytäneet sovun tuotannon leikkaamisesta torstaina pidetyssä videokokouksessa.

Öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin hintasodan ja koronaviruspandemian seurauksena. Suurin Opec-tuottaja Saudi-Arabia ja järjestön ulkopuolinen Venäjä ovat ottaneet toisistaan mittaa lisäämällä tuotantoa, mikä on johtanut hintasotaan. (Lähde: AFP)

Paavi Franciscus johtaa pitkänperjantain messun ja Ristin tie -rukoustapahtuman ilman yleisöä

Roomassa paavi Franciscus johtaa tänään pitkänperjantain messun ja Ristin tie -rukoustapahtuman poikkeuksellisesti ilman yleisöä. Asiasta kertoi aiemmin viikolla muun muassa Vatican News -uutissivusto.

Tavanomaisesti suuren määrän osallistujia keräävät tapahtumat suoratoistetaan koronavirusepidemian vuoksi. Messu järjestetään Suomen aikaa iltaseitsemältä. Ristin tie taas alkaa iltakymmeneltä.

Myös muun muassa sunnuntain urbi et orbi -puhe järjestetään tänä vuonna suoratoistona koronatilanteen vuoksi. Tavallisesti puhe on koonnut Vatikaanin Pietarinaukion täyteen ihmisiä.