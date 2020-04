Poliisi kaipaa tietoa jäällä liikkuneista: Pyhäselältä railon läheltä löydettiin reppu sekä veteen uponneet kaira ja potkuri

Pyhäselältä on etsitty perjantaina mahdollisesti railoon vajonnutta henkilöä.

Hätäkeskukseen ilmoitettiin kello 13:n aikaan, Pyhäselän jäältä oli löydetty isosta railosta reppu. Tarkempi paikka on Ison Saunasaaren koillispuolella. Paikka on Hammaslahden suunnalla Nivan niemestä Joensuuhun päin.

[

Pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät repun lisäksi potkukelkan sekä jääkairan, jotka olivat vajonneet järven pohjaan. Sukeltajat tarkastivat esineiden löytöpaikan lähitienoon, mutta etsinnässä ei löytynyt railoon mahdollisesti vajonnutta ihmistä.

Poliisi pyytää havaintoja tapaukseen liittyen varmistaakseen sen, että onko railoon mahdollisesti vajonnut henkilö päässyt sieltä ylös ja turvaan vai onko joku tapaukseen liittyen kateissa.

Havainnot voi ilmoittaa hätänumeroon 112 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.