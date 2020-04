Poliisi käännytti takaisin 277 ajoneuvoa Uudenmaan rajalla – käännytykset pääasiassa ilta- ja yöaikaan

Lauantaina Uudenmaan rajan tarkistuspisteillä poliisi ohjasi takaisin 277 ajoneuvoa. Yhteensä maakuntarajan yli pyrkiviä ajoneuvoja saapui poliisin tarkistuspisteille 10 123.

Poliisi sakotti 17:ää valmiuslain rikkomisesta.

Junissa poliisi tarkisti lauantain aikana 310 ihmisen matkan syyn. 21 matkustajaa ohjattiin palaamaan ja 3:lle kirjoitettiin sakkoja.

Ylikomisario Jarkko Lehtinen Helsingin poliisista kertoo huomattavaa olevan, että takaisin ohjaamiset ja sakotukset tehtiin pääasiassa ilta- ja yöaikaan.

– Tämä kertoo piittaamattomuudesta. Maakuntarajan ylittäminen on ollut huviajelua, ja sitä on perusteltu muun muassa kavereiden tapaamisella. Uudenmaan maakuntarajalle on ajettu pitkänkin matkan päästä ainoastaan siinä tarkoituksessa, että halutaan tulla käännytetyksi, Lehtinen sanoo.

Poliisin mukaan sama ilmiö on ollut havaittavissa myös aiempina iltoina ja öinä pääsiäisenä. Poliisi toivoo ihmisiltä jatkossa pitkäjänteisyyttä ja parempaa harkintaa, sillä liikkumisrajoituksilla tavoitellaan koronavirusepidemian leviämisen estämistä.

Poliisi valvoo liikennettä pääsiäisenä Uudenmaan maakuntarajalla noin 40 tarkastuspisteellä ja liikkuvalla valvonnalla.