Suomessa on nyt 2 974 varmistettua koronatartuntaa

Varmistettuja koronatartuntoja on todettu Suomessa 2 974, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Määrä kasvoi eilen ilmoitetuista 69 varmistetulla tapauksella.

Eniten varmistettuja tapauksia on Helsingissä, jossa niitä on todettu 1 038 kappaletta. Seuraavaksi eniten tapauksia on Espoossa, jossa varmistettuja tapauksia on 295, ja kolmanneksi eniten Vantaalla, jossa niitä on varmistettu 212 kappaletta.

Varmistetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, sillä vain osa testataan.

Eniten tartuntoja on varmistettu 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa korona on todettu 626 ihmisellä.

Eilen kerrottiin, että Suomessa koronaan on kuollut 49 ihmistä. Sunnuntain osalta tiedot päivittyvät myöhemmin päivällä.

Tarkempia tietoja on toistaiseksi saatavilla 35 kuolleesta. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on 11 ja yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia.