Kittilässä ja Kiuruvedellä on eniten varmistettuja koronatartuntoja väestöön suhteutettuna

Varmistettuja koronavirustartuntoja on määrällisesti eniten isoissa kaupungeissa, mutta mikä on tilanne, jos tartuntojen määrää katsoo suhteessa väkilukuun? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee tiedot varmistetuista koronavirustartunnoista kunnittain, jos tartuntoja on kunnassa vähintään viisi. Sunnuntaina tällaisia kuntia oli 69 kappaletta.

Suhteessa eniten tartuntoja on Lapin Kittilässä, yhteensä 25 tartuntaa, mikä on 387 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Kittilässä sijaitsee Levin hiihtokeskus, jossa koronaviruksen on arvioitu levinneen ennen kuin hiihtohissit suljettiin kolme viikkoa sitten.

Suhteellisesti toiseksi eniten varmistettuja tartuntoja on Pohjois-Savon Kiuruvedellä, 28 kappaletta, mikä on 350 tartuntaa 100 000 ihmistä kohti. Kiuruvedellä virus on levinnyt ainakin Attendon Kallionsydän-hoivakodissa, jossa on myös kuollut useita hoivakodin asukkaita.

Seuraavaksi suurin esiintyvyys viruksella on Lapin Kolarissa, 286 varmistettua tartuntaa 100 000 asukasta kohti sekä Turun läänin Koskella (260), Sipoossa (194), Vetelissä (161), Helsingissä (159) ja Sotkamossa (135).

Ilmaantuvuusluvut on laskettu vuoden 2019 kuntien väkiluvun perusteella.

Yhteensä varmistettuja koronavirustartuntoja oli Suomessa todettu sunnuntaihin mennessä 2 974, mikä on Suomen väkilukuun suhteutettuna 54 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Kaikki luvut koskevat kuitenkin vain varmistettuja tartuntoja. Ne eivät kerro kokonaistilanteesta paljoa, sillä valtaosaa oirehtivistakaan ihmisistä ei testata. Kuntien väliset erot antavat kuitenkin jonkinlaista osviittaa siitä, missä koronatartuntoja on suhteellisesti muuta maata enemmän.