Näin korona vaikuttaa verenluovutukseen: varaa aika etukäteen, matkustamisesta väliaikainen luovutuseste

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu kehottaa varaamaan ajan verenluovutukseen etukäteen ruuhkien välttämiseksi. Veripalvelu muistuttaa, että verta voi luovuttaa myös koronapandemian aikana poikkeusoloissa. Veripalvelun mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että terveet ihmiset luovuttavat edelleen verta.

Pandemian myötä veren tarve on laskenut jonkin verran, koska suunniteltuja, kiireettömiä leikkauksia ei tehdä. Silti tarve on edelleen useille sadoille verenluovuttajille päivässä. Veripalvelun tiedotteen mukaan verenluovutukseen tuleminen on edelleen turvallista eikä verenluovutus heikennä vastustuskykyä.

– Verenluovuttajat ovat terveitä jo lähtökohtaisesti, sillä verenluovutukseen ei saa tulla sairaana. Verenluovutuspaikoissa kiinnitetään nyt paljon huomiota hygieniaan, esimerkiksi pintojen puhdistusta on lisätty ja käsidesiä on tarjolla kaikissa paikoissa, Veripalvelun vastaava lääkäri Johanna Castrén sanoo.

Luovutusesteet ovat koronan takia tiukentuneet. Pandemian aikana kaikki EU- ja Efta-maihin sekä Britanniaan suuntautuneet matkat aiheuttavat 14 vuorokauden verenluovutusesteen.

Muihin maihin suuntautuneet matkat aiheuttavat vähintään 28 vuorokauden varoajan.

Lisäksi lähikontakti potilaaseen, jolla on laboratoriossa todennettu koronavirustartunta, aiheuttaa myös 14 vuorokauden verenluovutusesteen.