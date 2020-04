Huoltovarmuuskeskuksen hallitus hyllytti väliaikaisesti kaksi johtoryhmän jäsentä suojainkauppojen vuoksi

Suojainkaupoista on käynnistetty ulkopuolinen selvitys, jonka on määrä valmistua tiistaina. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) hallitus on vapauttanut työvelvoitteesta kaksi johtoryhmän jäsentä kasvomaskikauppojen selvittelyn ajaksi. Asiasta on käynnistetty ulkopuolinen selvitys, jonka on määrä valmistua huomenna.