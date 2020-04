Yön uutiskooste: Ministeriö vastaanottaa selvityksen HVK:n kasvomaskisekoilusta, Timesin mukaan koronavirussulku jatkuu Britanniassa vielä kolme viikkoa

Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Tomi Lounema erosi jo aiemmin menetettyään pääministeri Sanna Marinin (sd.) luottamuksen.

Matematiikan heikko todistusnumero voi heikentää koululaisen itsetuntoa, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus

Heikot matematiikan arvosanat voivat heikentää oppilaiden itsetuntoa ja sitä kautta lisätä tunne-elämän ja kaverisuhteiden pulmia, selviää Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta. Numeroarviointi saa lapset vertaamaan omaa osaamistaan luokkatovereihin, mikä voi aiheuttaa huonommuuden tunteita.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tutkijaryhmä seurasi oppilaiden kehityspolkua neljänneltä seitsemännelle luokalle. Aineistoon kuului oppilaiden arvioita itsetunnostaan, todistusnumeroita ja opettajien arvioita oppilaiden mahdollisesta oireilusta.

Voimakkaat tuulet puhaltavat länsirannikolla - ajokeli on vaarallinen pohjoisessa

Ilmatieteen laitos varoittaa paikoin vaarallisesta ajokelistä. Varoitukset on annettu Lappiin sen pohjoisimpia osia lukuun ottamatta, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Vaarallisin ajokeli on Koillismaalla ja Etelä-Lapissa.

Länsirannikolla puhaltavat voimakkaat tuulet. Tuulisen sään odotetaan jatkuvan tiistai-iltaan asti, kertoo Foreca. Voimakas tuuli liittyy matalapaineen keskukseen, joka on asettunut Fennoskandian ylle. Siihen liittyy myös sateita.

Lounaisilla merialueilla on voimassa aallokkovaroitus.

Yhdysvalloissa jälleen noin 1 500 uutta koronakuolemaa - määrä putosi edeltävästä päivästä hieman

Yhdysvalloissa ainakin 1 509 ihmistä on kuollut koronavirukseen viimeisen 24 tunnin aikana, kertoo Johns Hopkins -yliopisto. Määrä on hieman pienempi kuin edellisenä päivänä.

Luku on kuvaa tilannetta sunnuntai-illasta maanantai-iltaan paikallista aikaa. Päivää aiemmin kuolleita kerrottiin olleen edeltävän vuorokauden aikana 1 514. Tuolloin määrä putosi aiemmasta vuorokaudesta yli 400:lla.

Yhteensä Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen seurauksena yli 23 500 ihmistä, mikä on eniten maailmassa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan väkilukuun suhteutettuna miljoonaa asukasta kohden virukseen on kuollut 71 ihmistä.

Todettuja tartuntoja Yhdysvalloissa on yli 581 000. (Lähde: AFP)

Times: Britanniassa koronavirussulku jatkuu vielä kolme viikkoa

Britanniassa pääministerin tehtäviä hoitavan Dominic Raabin on määrä ilmoittaa torstaina kolmen viikon jatkosta koronavirussulkutoimille, kirjoittaa brittilehti Times.

Ulkoministeri Raab on tuurannut pääministeri Boris Johnsonia. Johnson on saanut koronavirustartunnan ja oli aiemmin tehohoidossa viruksen aiheuttaman taudin takia.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Britanniassa oli maanantaina vahvistettu yhteensä yli 88 000 koronavirustartuntaa. Se on yli 1 300 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Virus on tiettävästi vienyt hengen yli 11 000 ihmiseltä.

Putin: Viranomaisten varauduttava poikkeuksellisiin koronatilanteisiin

Venäjän presidentti Vladimir Putin kehottaa viranomaisia valmistautumaan poikkeuksellisiin koronavirusskenaarioihin. Hänen mukaansa viranomaisten tulee ottaa huomioon kaikkein monimutkaisimmatkin kehityssuunnat.

Seuraavat viikot tulevat Putinin mukaan olemaan ratkaisevia siinä, mihin suuntaan koronatilanne kehittyy Venäjällä. Venäläinen uutistoimisto Tass kertoo, että maassa ei vielä ole saavutettu virustartuntojen huippukohtaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan lähes 146 miljoonaan asukkaan Venäjällä on vahvistettu yli 18 000 tartuntaa. Kuolleita on noin 150. (Lähde: AFP)

Köyhille maille velkahelpotuksia koronaviruksen vastaiseen taistoon

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on ilmoittanut velkahelpotuksista 25 köyhälle maalle, jotta maat voivat käyttää varoja koronaviruspandemian vastaiseen taisteluun.

Lisäksi rahasto on yhdessä Maailmanpankin kanssa pyytänyt rikkaita maita lopettamaan velkojen perimisen köyhiltä mailta toukokuun alusta ensi vuoden kesäkuun loppuun.

Suurin osa helpotuksista saavista maista on Afrikassa, mutta myös Afganistan, Jemen, Nepal ja Haiti kuuluvat maiden joukkoon. (Lähde: AFP)

Kymmeniä kuollut tornadoissa Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen eteläosissa tornadot ovat tappaneet ainakin 32 ihmistä sunnuntain ja maanantain aikana. Lisäksi tornadot ovat aiheuttaneet suurta aineellista vahinkoa.

Tuhoja on raportoitu ainakin Texasista Pohjois-Carolinaan ulottuvalla alueella. Yhdysvaltojen kansallisen sääpalvelun mukaan tuulen nopeus oli paikoin jopa noin 65 metriä sekunnissa.

Myrskysuojiin tai väliaikaiseen majoitukseen hakeutuneita ihmisiä on muistutettu huolehtimaan turvaväleistä ja käsihygieniasta koronaviruksen takia. (Lähde: AFP)

Israelissa presidentti soi sittenkin lisäaikaa hallitusneuvotteluille

Israelin presidentti Reuven Rivlin on antanut parlamentin puhemies Benny Gantzille ja pääministeri Benjamin Netanjahulle 48 tuntia lisäaikaa hätäajan yhteishallituksen muodostamiseen.

Sunnuntaina Rivlin torjui Gantzin pyynnön kahden viikon lisäajasta. Siten takaraja hallituksen muodostamiselle umpeutui maanantaina.

Presidentin tiedotteen mukaan osapuolten sopu olisi lähellä.

Israelissa järjestettiin maaliskuun alussa kolmannet vaalit vuoden sisään. Vaaleissa Netanjahun ja Gantzin puolueet ovat päätyneet lähes tasalukemiin, eikä kumpikaan ole saanut hallitusta muodostettua. (Lähde: AFP)

Wall Streetillä indeksit alavireessä - markkinoilla odotellaan tuloskautta

Yhdysvalloissa sekä Dow Jones -indeksi että laajapohjaisempi S&P 500 päätyivät maanantaina miinukselle alavireisen pörssipäivän jälkeen. Dow Jones laski noin 1,4 prosenttia, S&P 500 prosentin. Teknologiapainotteinen Nasdaq sen sijaan päätyi puoli prosenttia plussalle.

Markkinoilla odotetaan nyt tuloskautta, joka Yhdysvalloissa alkaa ensimmäisten yritysten osalta tiistaina. Tulostietojen odotetaan paljastavan osan jäljestä, jonka koronaviruskriisi on jättänyt yritysten toimintaan ja työpaikkojen määrään.

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen ja rajoittamiseen liittyvät toimet ovat sulkeneet talouden useissa maissa. Yhdysvalloissa osa markkina-analyytikoista uskoo, että maan talous voi elpyä suhteellisen nopeasti, jos viruskriisiä hoidetaan hyvin. (Lähde: AFP)