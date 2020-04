Koronavirus jyllää hoitolaitoksissa – puolet vammaispalveluyksikön asukkaista sairastunut koronaan Jyväskylässä, Kaunialan sotainvalidien sairaalassa tartuntoja potilailla sekä hoitajilla

Jyväskylän Tikkakoskella sijaitsevassa vammaispalvelusäätiön asumisyksikössä noin puolet asukkaista on saanut koronavirustartunnan. Asukkaita on yhteensä 15, ja heistä seitsemällä on todettu tartunta.

Myös yksikön henkilökunnalla on runsaasti tartuntoja. Heistä enimmillään 17 on ollut yhtä aikaa karanteenissa joko tartunnan takia tai sen varalta. Osa on kuitenkin päässyt jo takaisin töihin. Tartunnan alkuperäinen lähde yksikössä ei ole selvillä. Ensimmäinen tartunta havaittiin 26. maaliskuuta, eikä kukaan tartunnan saaneista ole säätiön mukaan asioinut palveluissa yksikön ulkopuolella tämän jälkeen. Asukkaiden ja työntekijöiden liikkumista on rajoitettu myös yksiköiden välillä. Kaikkien tartunnan saaneiden omaisia on informoitu tilanteesta. Sotainvalidien sairaalassa viisi tartuntaa Kaunialan sotainvalidien hoito- ja kuntoutussairaalassa on todettu viisi tartuntaa Kauniaisissa Uudellamaalla. Tartunnoista kolme on todettu potilailla ja kaksi henkilökuntaan kuuluvalla työntekijällä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet. Sairaalan toimitusjohtaja Merja Ahlroth on kertonut MTV:n uutisille, että tartuntojen epäillään tulleen kahden eri tartuntaketjun kautta, joista ainakin toinen olisi tullut henkilökunnan kautta. Kaunialan sairaala on kieltänyt vierailut jo kuukausi sitten.