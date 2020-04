Hengityssuojaimet ja niin kutsutut kirurginmaskit sekä niihin kohdistuvat laatuvaatimukset ovat olleet tapetilla sen jälkeen, kun Huoltovarmuuskeskus tilasi Kiinasta suojavarusteita, jotka eivät olleet toivotunlaisia. Viime viikon keskiviikkona Huoltovarmuuskeskuksen silloinen toimitusjohtaja Tomi Lounema ilmoitti, että tiistaina saapunut erä suojavarusteita ei täytä sairaalakäytön standardeja. Varusteita voidaan kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan käyttää hoivayksiköissä.

STT avaa sitä, mitä eroa on hengityssuojaimilla ja niin kutsuilla kirurginmaskeilla sekä sitä, mitä vaatimuksia niihin liittyy.

Hengityssuojaimen tarkoitus on vähentää altistumista haitallisia partikkeleita vastaan. Hengityssuojain antaa suojaa esimerkiksi infektionaiheuttajilta, kuten bakteereilta ja viruksilta, jotka saattavat levitä ilmatilassa.

Hengityssuojaimille on asetettu lakisääteisiä vaatimuksia. Jotta hengityssuojain voidaan luokitella oikeaksi henkilönsuojaimeksi, hengityssuojaimen suodatuskyky on osoitettava testillä ja sen täytyy muutenkin täyttää eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

Esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökunnan näkee usein käyttävän niin sanottuja suu-nenäsuojuksia. Niiden tarkoitus on ehkäistä suorat roiskeet käyttäjän kasvoille vaikkapa hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Toisaalta myös sairastunut henkilö voi itse käyttää niitä estämään mikrobien leviämistä ympäristöön.

Suu-nenäsuojus ei suojaa käyttäjäänsä ilmateitse tarttuvilta taudeilta.

EU-asetus säätelee sitä, mitä ammattikäyttöön tarkoitetuilta hengityssuojaimilta edellytetään. Neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että koronavirukselta suojautumisessa hengityssuojaimilta edellytetään samoja asioita käytettiin niitä sitten sairaalassa, tehtaissa tai kaupassa.

Koronavirustilanteen takia ammattikäytössä oleville hengityssuojaimille asetettuja vaatimuksia on höllennetty. Lankisen mukaan asetuksen terveyttä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten on kuitenkin edelleen täytyttävä.

Edelleen edellytetään esimerkiksi sitä, että suojaimista on olemassa tehdasraportti, josta ilmenee, että suojain on tarpeeksi tiivis, se ei vuoda liikaa ja se oikeasti suojaa niin kuin sen pitää.

Ammattikäytössä hengityssuojainten on oltava FF2-tehokkuusluokan mukaisia eli 95 prosenttia hiukkasista pitää pysähtyä hengityssuojaimen suodattimeen, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Tapani Vänni.

Jos tehokkuusluokka on FF1, se ei sovellu ammattilaiskäyttöön. Kaikkein tehokkain on FF3-luokan hengityssuojain. Vaikka vaatimuksia on höllennetty, hengityssuojaimista pitää löytyä edelleen esimerkiksi käyttöohjeet ja suojaustaso on kerrottava.

Asetuksen EN 149 -standardi ohjaa tarkemmin muun muassa sitä, minkälaisia materiaaleja suojaimissa pitää käyttää ja millaisia testejä niille pitää tehdä. Vaikka standardit kulkevat ympäri maailman eri nimillä, ne ovat sisällöllisesti Vännin mukaan suunnilleen samanlaisia.

Suu-nenäsuojusten osalta edellytyksiä ammattikäytölle ei määritellä erikseen. Kriteerit suu-nenäsuojuksille tulevat siitä, millaiseen käyttöön valmistaja on ne tarkoittanut.

Fimean tarkastaja Tuomo Aarnikka sanoo, että kirurgisten suu-nenäsuojaimien tulee täyttää lääkinnällisille laitteille annetut vaatimukset. Tämä lyhyesti tarkoittaa sitä, että tuotteen täytyy saavuttaa sille annettu käyttötarkoitus ja niiden käytön tulee olla turvallista.

– Eli suojaimen on oltava riittävän suojaava ja kun puhutaan suun ja nenän eteen laitettavasta suojasta, niiden pitää päästää myös riittävästi ilmaa läpi, Aarnikka havainnollistaa.

Lääkinnällisiksi laitteiksi määritellyt suu-nenäsuojaimet suojaavat lähinnä pisaratartunnoilta ja ne jaetaan tyyppeihin I, II ja IIR.

Tyypin I suu-nenäsuojaimet on tarkoitettu esimerkiksi kotihoitoon, sillä niistä pääsee enemmän partikkeleita läpi eivätkä ole suojaavuudeltaan samaa luokkaa kuin tason II suojaimet.

Tyypin II suojain on puolestaan suojaavuudeltaan sellainen, että terveydenhuollon ammattilainen voi käyttää sitä sairaalassa hoitotoimenpiteessä. R tarkoittaa sitä, että suojain suojaa myös roiskeilta esimerkiksi vereltä.

Jotta valmistaja voi tuoda markkinoille suu-nenäsuojuksia hoitohenkilökunnan käyttöön, tuotteiden pitää olla CE-merkittyjä. Fimean Aarnikka sanoo, että valmistajan täytyy antaa vakuutus siitä, että tuote on eurooppalaisessa lainsäädännössä annettujen vaatimusten mukainen. Vaatimukset ja testausmenetelmät on annettu tarkemmin eurooppalaisella standardilla. Vakuutuksen perustana valmistajalla tulee olla dokumentaatio, kuten testaustulokset, kuvaus valmistusmenetelmistä ja materiaaleista.

Suu-nenämaskeja saa tuoda markkinoille ilman lupamenettelyä, mutta viranomaisten jokaisessa Euroopan maassa on tehtävä markkinavalvontaa.

– Emme myönnä hyväksyntää tai myyntilupaa. Siinä vaiheessa, kun tuotteet ovat markkinoilla, teemme esimerkiksi tarkastuksia ja meillä on järjestelmä vaaratilanteista ilmoittamiselle, jos tuotteessa havaitaan joku poikkeavuus, Aarnikka sanoo.