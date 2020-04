Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut kaksi tutkintapyyntöä, jotka liittyvät Huoltovarmuuskeskuksen suojamaskikauppoihin. Toinen näistä on Huoltovarmuuskeskuksen eilen julkistama tutkintapyyntö, kertoo rikostarkastaja Markku Ranta-aho KRP:stä.

Toinen tutkintapyyntö on Ranta-ahon mukaan tullut yksityiseltä taholta. Siitä ei hänen mukaansa voi tässä vaiheessa kertoa tarkemmin.

Keskusrikospoliisi kertoi eilen, että se on saanut tutkintapyyntöjä ja aloittanut esiselvityksen tapauksesta. Esiselvityksen tarkoitus on selvittää, onko syytä epäillä rikosta. Jos rikosepäilyyn on aihetta, poliisi aloittaa varsinaisen esitutkinnan eli rikostutkinnan.

