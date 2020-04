Valtiovarainministeriön kansliapäällikön nimitys peruttiin viime hetkellä – virkaan esitetään alivaltiosihteeri Päivi Nergiä

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön nimitys peruttiin viime hetkellä. Kansliapäällikön viran täyttämistä piti käsitellä huomenna valtioneuvoston yleisistunnossa.

Virkaan ollaan valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtajan Juha Majasen mukaan nimittämässä alivaltiosihteeri Päivi Nergiä, mutta nimitys poistettiin huomiselta listalta.

– Puolueet ovat halunneet katsoa paperit kunnolla läpi ja nimityksen perusteet, Majanen kertoo STT:lle.

Nimitys tulee Majasen mukaan käsiteltäväksi ensi viikon istunnossa.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin saaneensa vahvistuksen siitä, ketä virkaan esitetään ja että nimitys on poistettu istunnon asialistalta.

Uuden kansliapäällikön valinta on ollut pitkään solmussa. Se on mediatietojen mukaan viivästynyt muun muassa poliittisten erimielisyyksien takia. Valtiovarainministeriön kansliapäällikön virka on vaikutusvaltainen.

Nykyinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki on siirtymässä työelämäprofessoriksi. Maaliskuun lopussa kerrottiin, että hän jatkaa kansliapäällikkönä kesäkuun loppuun asti koronavirustilanteen takia. Siirtyminen professoriksi oli lykkääntynyt jo kertaalleen.

Kansliapäälliköt nimittää valtioneuvosto asianomaisen ministeriön esityksestä.