Janne "Rysky" Riiheläisen kolumni: Korona järjestää maailmaa uudelleen

Viime syksynä presidentti Sauli Niinistö kuvasi puheessaan maailmanpolitiikan olevan pitkälti kolmen valtakeskuksen määrittämää. Jokainen näistä valtakeskuksista, Washington, Peking ja Moskova, on nyt omista syistään hyvin syvällä kriisissä, ja se tulee väistämättä vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin populistinen tapa tehdä politiikkaa on osoittautunut pandemian yhteydessä epäonnistuneeksi.

Hänen toimintatapansa on monin tavoin heikentänyt Yhdysvaltain kykyä vastata epidemiaan edes omalla maaperällään. Aiempaan tapaan maalla ei nyt ole ollut myöskään halua tai kykyä toimia globaalisti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kuvaavaa Trumpin omaan maahan keskittyvälle toimintatavalle on päätös lopettaa Maailman terveysjärjestön WHO:n rahoitus.

Tämä on myös osa hänen yritystään tehdä Kiinasta syntipukki epidemialle. Toki WHO:n toiminta tilanteen alkuvaiheessa ansaitsee kritiikkiä, ja se on monen muun kansainvälisen toimijan tavoin ajautunut Kiinan vaikutusvallan alle.

Kiina on viime vuosina yleensä hillitysti, mutta hyvin päämäärätietoisesti, pyrkinyt hiljentämään niin sanottuja ydinintressejään vastaan suunnattua kritiikkiä. Tämä on tarkoittanut muun muassa Tiibetin miehityksen ja uiguurien vainon vastaisen kritiikin hiljentämistä. Nyt Kiinasta alkunsa saanut pandemia on selvästi yksi näistä aroista aiheista.

Maa näyttääkin ottaneen aiempaa aggressiivisemman linjan toimissaan. Kiinassa on muun muassa levitetty salaliittoteoriaa siitä, kuinka virus on itse asiassa Yhdysvaltain sotilaiden Wuhaniin istuttama.

Venäjällä puolestaan levitetään tarinaa siitä, että virus on itse asiassa Naton biologista sotaa Venäjää vastaan.

Putinin hallinnon tilanne viruksen suhteen näyttää hyvin hankalalta. Kreml joutui jo perumaan Putinin jatkokaudet takaamaan tarkoitetun kansanäänestyksen uudesta perustuslaista. Peruutetuksi joutunee myös Voitonpäivän paraati, jonka piti näyttää venäläisille ja koko maailmalle Putinin mahtia.

Jos ja kun koronakriisi kehittyy Venäjällä pahaksi, saattaa se heikentää Putinin asemaa merkittävästikin. Sisäisesti epävakaa autoritäärinen maa on sitä ikävän usein myös ulkoisesti.

Tätä uutta asetelmaa pitää Suomen kaltaisen pienen valtion ymmärtää tarkasti. Omat mahdollisuutemme vaikuttaa asioihin ovat vähäiset, mutta sitäkin olennaisempaa on pitää yllä tilannekuvaa ja toimia oman liikkumavaran säilyttämiseksi. Pahin uhka Suomen turvallisuudelle pidemmällä aikajänteellä on Euroopan unionin heikkeneminen. Tällainen kehitys heikentäisi suoraan Suomen asemaa aggressiivisen Venäjän suhteen.

EU itsessään on lähtenyt epidemiassa liikkeelle kohtalaisen nopeasti omilla keinoillaan. Jäsenmaiden erilaiset tilanteet ja suojavälinepula ovat kuitenkin luoneet jännitteitä, joita on myös lietsottu Venäjän suunnasta.

Venäjän isoelkeinen apu Italialle on paljastunut pitkälti asevoimien suojelujoukkojen tuomiseksi paikan päälle. Suojelu on ydinaseiden sekä biologisten ja kemiallisten aseiden torjuntaan erikoistunut aselaji.

Koronakriisi on koetellut myös Suomen läheistä liittolaissuhdetta Ruotsiin, maiden valittua erilaiset strategiat. Jos Suomi olisi päätynyt ehdotetun mukaisesti kokonaan sulkemaan rajan pohjoisessa, olisi se tarkoittanut Ruotsin puolella vanhusten- ja sairaanhoidon romahtamista. Tämä taas olisi tarkoittanut, ettei vähänkään tiukemmassa paikassa oteta toista huomioon. Liittolaisuudelle välttämätön luottamus olisi kärsinyt pahasti.

Presidentti Niinistö kertoi ensi kesän Kultaranta-keskustelujen käsittelevän koronan jälkeistä maailmaa. Samaa asiaa joudutaan miettimään jo käynnissä olevan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon tekemisessä.

Nämä pohdinnat ovat hyvin tarpeen. Voi vaikka olla, että myös ulkopolitiikassa pitää tämän kriisin seurauksena harjoittaa suurten päätösten tekemistä nopeasti.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kirjoittaja on joensuulainen turpobloggari ja tietokirjailija sekä kotimaisen sekä kansainvälisen politiikan penkkiurheilija.