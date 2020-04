Rajan avautuminen ei aiheuttanut ryntäyksiä

Uudenmaan rajan avaaminen keskiviikkoiltana ei aiheuttanut ruuhkia tai ryntäyksiä torstai-iltaan mennessä.

Suomen liikennemäärät ovat olleet jo useamman viikon ajan noin kolmanneksen pienempiä normaalitilanteeseen verrattuna. Torstai-iltaan mennessä liikennemäärien arvioitiin olleen Uudellamaalla ja sen ympäristössä melko lailla samoissa mitoissa kuin rajan kiinni ollessa.

Traffic Management Finlandin vaikuttavuusjohtaja Mikko Saariaho ei usko, että varsinaisia ryntäyksiä rajan yli olisi luvassa tulevana viikonloppunakaan.

– Uskon, että suomalaiset uskovat ohjeita ja suosituksia ja moni haluaa aidosti vielä pysyä kotiloissa ja lähiympäristössä. Jos näin vastuullisesti toimitaan, silloin liikennemäärätkin säilyvät kohtuullisina ainakin vielä jonkin aikaa, Saariaho arvioi.

Liikennemääriä voi seurata ajantasaisesti TMF:n verkkosivuilla olevasta liikennetilannepalvelusta.

– Jos tässä nyt katson vaikka Ykköstiellä Espoon Lommilaa (yksi liikenteen mittauspisteistä), Turun suuntaan menee 970 autoa ja Helsingin suuntaan 600 autoa tunnissa. Ne ovat aika pieniä määriä normaalitilanteeseen verrattuna, Saariaho kertoi torstaina illansuussa.

Myös Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrottiin illansuussa, että Uudenmaan rajoilla on ollut toistaiseksi rauhallista. Sama havainto oli tehty Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan poliisissa.

"Ei täällä nyt mitään juhannusta vietetä"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) muistutti keskiviikkona, ettei edelleenkään ole oikea aika lähteä mökille, vaikka Uudenmaan raja avattaisiin.

Kesämökkipaikkakunta Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden suhtautuu rajan aukeamiseen rauhallisin mielin. Noin 2 200 asukkaan Puumalassa on 3 800 mökkiä ja loma-asuntoa, joiden omistajista merkittävä osa asuu Uudellamaalla.

– Ei näillä mökeillä nyt mitään juhannusta vietetä, vaan kyllä siellä eletään hyvin rauhassa, ja sinne tuleminen on ollut monelle ihan eristysasia. Monethan ovat mökeillään siksi, että eivät uskalla olla omassa kodissaan tartuntavaaran takia, Hilden sanoo.

Hän muistuttaa, että moni saattaa viettää loma-asunnollaan enemmän aikaa kuin virallisessa osoitteessaan.

– Se on monelle kuin koti. Ja siksi se varmaan kalskahtaa korvaan, jos sanotaan, että et saa mennä kotiisi.

Hildenin mukaan monet pitkään Puumalassa mökkeilleet ovat kunnan entisiä asukkaita tai heistä on tullut naapureita ja ystäviä paikallisten kanssa.

– Jossain annetaan ymmärtää, että mökkiläisiin suhtaudutaan kuin spitaalisiin, mutta ei täällä sellaista ole. Sanoisin, että hyvin paljon varovaisemmin he (mökkiläiset) täällä käyttäytyvät kuin me paikalliset. He esimerkiksi hyödyntävät tosi paljon kauppakassipalveluita tai tuovat kaiken ruokansa mukanaan kotoa. Kuulin juuri eräästä loma-asukkaasta, joka oli ollut täällä monta viikkoa, mutta ei ollut uskaltanut edes kaupassa käydä.

"Liikkumisen vapaus meni terveyden edelle"

Savonlinnan kaupunginjohtajan Janne Laineen mukaan mökkiläiset ovat tärkeä osa Savonlinnaa, eikä heihin liity erityisiä pelkoja korona-aikanakaan.

Vaikka Laine painottaa, että Savonlinnassa suhtaudutaan ihmisiin aina myönteisesti, hän on jokseenkin skeptinen rajan avaamisen ajankohdan suhteen.

– Ehkä olisin odottanut että kiinnioloa olisi vielä jatkettu, jotta taudin leviämistä muualle Suomeen hillitään ja ihmisten terveys asetetaan etusijalle. Liikkumisen vapaus meni näin terveyden edelle, mikä tietysti nostaa kysymyksen pitäisikö perustuslakia muuttaa tulevaisuutta ajatellen, Laine kertoo sähköpostin välityksellä.