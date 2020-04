Yön uutiskooste: Uudenmaan rajan aukaiseminen saattaa näkyä viikonlopun liikenteessä, Trump julkisti suunnitelman Yhdysvaltojen talouden avaamiseksi

Torstai-iltaan mennessä Uudenmaan rajan avaaminen ei ollut aiheuttanut ruuhkia tai ryntäyksiä. Liikennemäärien arvioitiin olleen Uudellamaalla ja sen ympäristössä melko lailla samoissa mitoissa kuin rajan kiinni ollessa.

Suomen liikennemäärät ovat olleet jo useamman viikon ajan noin kolmanneksen pienempiä normaalitilanteeseen verrattuna.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) muistutti keskiviikkona, ettei edelleenkään ole oikea aika lähteä mökille, vaikka Uudenmaan raja onkin auki.

Poliisi piirittää aseistautunutta ihmistä Vantaalla

Poliisilla on ollut yöllä käynnissä piiritysoperaatio Asolassa Itä-Vantaalla. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä.

Poliisi on myöhäisillasta lähtien tavoitellut aseistautunutta ihmistä asunnosta. Neljältä yöllä poliisista kerrottiin tilanteen olevan yhä käynnissä. Tilanteesta ei poliisin arvion mukaan ole vaaraa ulkopuolisille, eikä henkilövahinkoja ole tullut.

Paikalla on useita partioita, ja poliisi on myös eristänyt aluetta operaation takia.

Poliisi on luvannut kertoa lisää, kun se on operaatiota vaarantamatta mahdollista.

Vanhuksia 2000-luvulla murhannut "myrkkyhoitaja" anoo päästä vapaaksi - käsittely tänään hovioikeudessa

Suomen tunnetuimpiin rikollisiin kuuluva "myrkkyhoitaja" pyytää vapautusta elinkautisesta vankeusrangaistuksesta. Ann-Maria Myllgren, entiseltä sukunimeltään Nykopp, anoo päästä ehdonalaiseen vapauteen. Asiaa käsitellään tänään Helsingin hovioikeudessa.

Perushoitajana ja kotihoitajana työskennellyt Myllgren myrkytti iäkkäitä hoidettaviaan lähinnä rauhoittavilla lääkkeillä vuosina 2004–2009. Uhrit olivat joko kotihoidossa tai laitoksissa. Osa heistä kuoli.

Myllgren tuomittiin muun muassa viidestä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä.

Viikonloppuna vihdoin luvassa poutaista kevätsäätä

Sää on vielä tänään suuressa osassa maata sateista, mutta viikonloppuna se alkaa pikku hiljaa muuttua mukavammaksi, kertoo Ilmatieteen laitos.

Lauantaina poutaisen ja aurinkoisen sään alue laajenee lännestä lähtien. Mitä idemmäs mennään, sitä suuremmaksi kasvaa sateen todennäköisyys.

Sunnuntaina suuressa osa maata pitäisi jo olla poutaista.

Trump julkisti kolmivaiheisen suunnitelman Yhdysvaltojen talouden avaamiseksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkistanut kolmivaiheisen suunnitelman maan talouden avaamiseksi koronaviruspandemian keskellä.

Trumpin suunnitelma on suuntaa-antava eikä sido osavaltioiden kuvernöörejä. Osavaltiot tekevät omat ratkaisunsa siitä, milloin ne höllentävät omia rajoituksiaan.

Suunnitelmassa annetaan suositukset siitä, missä tahdissa avata esimerkiksi ravintolat, kuntosalit ja koulut.

Trumpin mukaan Yhdysvallat voi nyt siirtyä tiukoista rajoitustoimista varovaiseen talouden avaamiseen, koska epidemian huippu uusien tartuntojen määrässä laskettuna on jäänyt jo taakse. (Lähde: AFP)

Belgia perustelee korkeita koronalukujaan täydellisellä avoimuudella

Belgian hallitus sanoo, että osasyy maan synkkiin koronaviruslukemiin on sen valitsema täydellisen avoimuuden linja lukujen raportoinnissa.

Yli 11,5 miljoonan asukkaan Belgiassa on kuollut koronavirukseen yli 4 800 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on 419, mikä on EU-maiden korkein luku.

Belgian pääministerin Sophie Wilmesin mukaan maan viranomaiset ovat laskeneet koronaviruksen aiheuttamiksi myös vanhainkodeissa tapahtuneet kuolemat, joissa epäillään yhteyttä koronavirukseen. Useimmat maat laskevat koronakuolemiksi vain sellaiset, joissa viruksen osallisuus on todennettu testillä. (Lähde: AFP)

Erimielisyydet koronavirustoimissa saivat Brasilian Bolsonaron erottamaan terveysministerin

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on erottanut maan terveysministeri Luiz Henrique Mandettan koronaviruskiistan takia. Mandetta kertoi potkuistaan torstaina Twitterissä.

Mandetta on nähnyt eristäytymisen olennaisena taistelussa koronaviruksen leviämistä vastaan. Bolsonarosta se olisi liioittelua.

210 miljoonan asukkaan Brasiliassa on vahvistettu yli 30 000 koronavirustartuntaa. Noin 2 000 ihmistä on tiettävästi kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin. (Lähde: AFP)

BBC: Jalkapallon Mestarien liigan finaali pelataan elokuun lopussa

Euroopan jalkapalloliitto Uefa pohtii kuumeisesti, kuinka peluuttaa koronaviruspandemian takia pysähtynyt miesten Mestarien liiga loppuun sakka. BBC uutisoi lähteidensä mukaan, että Mestarien liigan finaali pelataan Turkin Istanbulissa 29. elokuuta.

Mestarien liigan loppuottelu on perinteisesti ajoittunut alkukesään. Nyt liigan aikataulu on koronakriisin takia pahasti sekaisin. Kun Uefa maaliskuun puolivälissä keskeytti liigan, pelaamatta jäi neljä neljännesvälierien toista ottelua sekä puolivälierät, välierät ja finaali.

Uefalla on vaihtoehtoiset suunnitelmat puolivälieriä ja välieriä varten.