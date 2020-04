Kokoomus suitsisi sähkön verkkoyhtiöiden yli-investointeja hallitustakin tiukemmin – "Mitä syvemmälle latva-alueille mennään, sitä järjettömämmäksi maakaapelointi muuttuu"

Kokoomus vaatii, että verkkoyhtiöiden yli-investointeihin on puututtava tiukemmin kuin hallitus on esittänyt. Vaatimus sisältyy sähkön siirtohintojen hillitsemiseen tähtäävään lakialoitteeseen, jonka kokoomuksen eduskuntaryhmä esitteli perjantaina.

Myös hallitus on tuomassa eduskunnalle lähiaikoina esityksen siirtohintoja hillitsevistä toimista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kertoo, että sen nyt esittelemä lakialoite sisältää joukon korjausesityksiä verrattuna lausuntokierroksella nähtyyn hallituksen esitykseen.

– Jakeluverkon on hyvä olla asutuskeskuksissa maan alla, mutta mitä syvemmälle latva-alueille mennään, sitä järjettömämmäksi maakaapelointi muuttuu. Ensinnäkin haja-asutusalueiden asiakkaille on säädettävä mahdollisuus poiketa vapaaehtoisesti säävarmuuden laatutasosta korvausta vastaan. Näin kalliin maakaapeloinnin kustannukset eivät vyöry asiakkaiden maksettaviksi. Toiseksi on säädettävä valvontamenetelmien taloudellisesta kannustimesta välttää turhia investointeja, lakialoitteen valmistelusta vastannut kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) sanoo tiedotteessa.

Hallitus on kaavaillut sähkönsiirron maksujen korotuksen enimmäismäärän laskemista 12,5 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista, mutta kokoomus esittää nyt korotuskatoksi viittä prosenttia. Lisäksi kokoomus on eri linjoilla verkkoyhtiöiden alijäämän tasoitusjaksoista, joita hallitus aikoo pidentää nykyisestä neljästä kahdeksaan vuoteen.

– Tasausjakson pidentäminen eli verkkoyhtiöiden siirtohinnankorotusmahdollisuuksien jatkaminen olisi asiakkaiden etujen vastaista, sillä se kerryttäisi sähkönkäyttöpaikoille ja sähkönkäyttäjien maksettavaksi tulevaa piilovelkaa. Myöskään Energiavirasto ei ole ollut lausunnossaan muutoksen puolella. Miksi hallitus vie tätä verkkoyhtiöiden tavoitetta eteenpäin? Vestman jatkaa.