"Tämä pirulainen on voitettavissa, me nujerramme sen", sanoo presidentti Niinistö

Hallitus on yhdessä presidentti Sauli Niinistön ja kansalaisjärjestöjen kanssa avannut Suomi toimii -kampanjan, jonka tarkoituksena on tukea suomalaisten henkistä kriisinkestävyyttä koronapandemian jatkuessa.

– Alkuvuodesta ei varmasti kukaan osannut enteillä, mihin muutamassa kuukaudessa päädymme. Olemme kohdanneet mahdottoman, eikä se ole alkuunkaan ohi. Mutta tämä pirulainen on voitettavissa, me nujerramme sen, Niinistö kertoi videotervehdyksessä kampanjan avanneessa tiedotustilaisuudessa.

Presidentti Niinistön mukaan kriisin eteneminen riippuu jokaisen suomalaisen toimista.

– Paljon riippuu siitä, kuinka käyttäydymme ja noudatammeko ohjeita ja sääntöjä, jotka on annettu. Varmasti nousee myöskin ahdistusta ja sisäistä painetta. Silloin on osattava hillitä itsensä ja haettava malttia. Sillä tavalla suojaamme itseämme ja läheisiämme, presidentti kertoi.

THL visioi strategiamuutosta

Hallitus kokoontuu ensi viikolla keskustelemaan koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten tulevaisuudesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika S alminen on kertonut STT:lle, että Suomessa voitaisiin siirtyä suuria ihmismääriä ja taloutta haittaavista massarajoituksista kohti hybridistrategiaa, joka perustuisi laajaan testaamiseen ja sairastuneiden tartuntaketjujen selvittämiseen.

Salmisen mukaan taudin etenemistä väestössä voitaisiin jatkossa hallita yksilöihin kohdistuvilla rajoituskeinoilla, joista on vähemmän haittaa yhteiskunnalle.

– On ihan ilmiselvää, että nyt kun testauskapasiteetti alkaa olla kunnossa, testauskynnystä pitää entisestään laskea ja niin on tehtykin. Kun tapauksia löydetään, heidän kontaktinsa kartoitetaan ja tarvittaessa altistuneiksi arvioidut asetetaan karanteeniin. Tartunnan saanut on sitten kotieristyksessä tai sairaalassa, jos tilanne sitä vaatii, Salminen kertoi STT:lle.

Suomi toimii -kampanjan tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd.) ei vielä lähtenyt kommentoimaan sitä, millaisia muutoksia koronastrategiaan lähiaikoina THL:n ehdotusten pohjalta ehkä tehdään.

– Hallitus kokoontuu jälleen ensi viikolla tämän kokonaisuuden ääreen. Keskiviikkona tarkoituksena on käsitellä ensimmäisiä näkymiä siitä, millä tavalla rajoitustoimenpiteistä voitaisiin aikanaan luopua ja mikä olisi oikea aika tehdä näin. Jos (THL:ltä) tulee hallitukselle tämänkaltaisia vaihtoehtoja, ehdottomasti perehdymme niihin huolella, Marin kommentoi STT:lle.

Marinin mukaan kaikkien yhteisenä intressinä on, että rajoitustoimista voidaan hallitusti luopua, mutta aivan vielä se hetki ei ole koittanut.