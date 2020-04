Yön uutiskooste: SDP ponkaisi perussuomalaisten ohi suosituimmaksi puolueeksi, Yhdysvalloissa jo noin 37 000 koronaviruskuolemaa

HS-gallup: SDP ponkaisi perussuomalaisten ohi suosituimmaksi puolueeksi

SDP on noussut Suomen suosituimmaksi puolueeksi, kertoo Helsingin Sanomien gallup. Pääministeripuolueen kannatus pomppasi edelliskuusta peräti 3,3 prosenttiyksikköä ja on nyt 20,4 prosenttia.

Kun pitkään gallupeja johtaneen perussuomalaisten kannatus putosi 1,4 prosenttiyksikköä, nousi SDP ykköseksi 0,2 prosenttiyksikön erolla.

Kokoomus on kolmantena 16,8 prosentin kannatuksella. Keskusta nousi vihreiden ohi neljänneksi. Keskustan kannatus on 12,6 ja vihreiden 11,2 prosenttia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, joka haastatteli 2 360 ihmistä 16. 3.–15. 4. Virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Koronaepidemia voi joko lisätä tai vähentää liikuntaintoa

Suuri osa suomalaisista aikuisista liikkuu liian vähän, ja nyt koronavirustilanne voi yhtä lailla joko lisätä tai vähentää suomalaisten liikkumista. Näin arvioidaan STT:lle UKK-Instituutista.

Ihmiset, joille liikkuminen on elämäntapa, osaavat löytää korvaavia liikuntamuotoja ja ujuttaa niitä myös etätyön lomaan. Ne, jotka eivät ole saaneet aikataulutettua liikuntaa tavalliseen arkeensa, saattavat saada nyt mahdollisuuden liikkua itse valitsemanaan ajankohtana.

Sen sijaan ne, jotka eivät ole kiinnostuneita liikunnasta ja joiden päivittäinen liikkuminen on kertynyt lähinnä työmatkoista ja työpaikalla liikkumisesta, saattavat poikkeustilanteessa liikkua jopa entistä vähemmän.

Kahdeksantuntisessa yön yli kestävässä hyväntekeväisyystapahtumassa maailmantähdet esiintyvät kodeistaan

Yli sadan esiintyjän jättimäinen hyväntekeväisyyskonsertti esitetään Yle Areenassa suorana ensi yönä Suomen aikaa.

One World: Together at Home -tapahtumassa esiintyvät muun muassa Rolling Stones, Celine Dion, Stevie Wonder, Taylor Swift ja Billie Eilish.

Hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään yhdessä Maailman terveysjärjestön WHO:n, YK:n ja Global Citizen -kansalaisjärjestön kanssa ja artistit esiintyvät koronaviruksen takia kodeistaan.

Varsinainen lähetys on Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä kello 3–5, mutta jo kello 21 alkaa kuusituntinen etukäteislähetys, jossa ovat mukana esimerkiksi Adam Lambert ja Ellie Goulding.

Wall Streetillä osakkeet jatkavat kallistumistaan koronakurimuksen keskellä

Yhdysvalloissa pörssiviikko Wall Streetillä on päättynyt mojovaan nousupäivään. Kaikki keskeiset indeksit kohosivat perjantaina selvästi.

Dow Jones nousi 3 prosenttia, S&P 500 nousi 2,7 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 1,4 prosenttia.

Wall Streetillä on nyt maaliskuun romahduksen jälkeen koettu kaksi perättäistä nousuviikkoa, vaikka koronavirus on kurittanut Yhdysvaltain taloutta kovalla kädellä. Perjantaina markkinoita piristivät muun muassa Valkoisen talon julkistamat suunnitelmat Yhdysvaltain talouden vaiheittaisesta avaamisesta. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa jo noin 37 000 koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa koronaviruksen seurauksena kuolleita on jo ainakin noin 37 000. Esimerkiksi tilastosivusto Worldometerin mukaan kuolleiden määrä lisääntyi edellisestä päivästä jälleen yli 2 000:lla. Kuolleiden määrien ja kuolinsyiden raportoinnissa voi olla eroja ja viiveitä, joten luvut vaihtelevat jonkin verran eri lähteistä riippuen.

Todettuja tartuntoja Yhdysvalloissa on noin 700 000. Maassa on sekä eniten tartuntoja että koronavirukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Worldometerin mukaan noin 330 miljoonan asukkaan maassa virukseen on kuollut 112 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. (Lähde: AFP)

Trump aiheutti jälleen närkästystä tviiteillään - tulkittiin tueksi koronavirusrajoituksia vastustaville mielenosoittajille

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on jälleen aiheuttanut hämmennystä ja närkästystä Twitter-viesteillään. Perjantaina julkaistujen viestien on tulkittu tukevan mielenosoittajia, jota ovat kerääntyneet eri puolilla maata yhteen vastustamaan koronaviruksen torjuntaan liittyviä liikkumisrajoituksia.

Tviiteissään republikaanipresidentti kehotti vapauttamaan Minnesotan, Michiganin ja Virginian, jotka kaikki ovat demokraattijohtoisia osavaltioita.

Myöhemmin Valkoisen talon päivittäisessä lehdistötilaisuudessa Trump puolusti tviittejään sanomalla, että hänen mielestään joissakin osavaltioissa rajoitukset ovat liian tiukkoja. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN, jonka mukaan rajoituksiin liittyviä protesteja on nähty viime päivinä myös esimerkiksi Ohiossa, Kentuckyssa, Pohjois-Carolinassa ja Kaliforniassa. (Lähde: AFP)

Afrikan mantereella raportoitu toistaiseksi noin tuhat koronaviruskuolemaa

Afrikan manterella on toistaiseksi kuollut koronaviruksen seurauksena noin tuhat ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP. Se perustaa laskelmansa virallisiin lähteisiin.

Eniten kuolemia ovat raportoineet Pohjois-Afrikan maat Algeria, Egypti ja Marokko. Algerian noin 360 kuolemaa on maanosan korkein luku.

Tartuntoja Afrikassa on vahvistettu joulukuun lopun jälkeen noin 19 300. Testauskapasiteetti on kuitenkin monin paikoin varsin rajallinen, joten todellinen tartuntatilanne voi poiketa virallisista luvuista paljonkin.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on vahvistettu yli 2,2, miljoonaa. Yli 150 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Useat maailman talousjärjestöt ja Afrikan maiden johtajat sanoivat perjantaina, että maaosa tarvitsee kymmenien miljardien dollarien lisärahoituksen pandemian vastaiseen taisteluun. (Lähde: AFP)