VNK patistaa ministeriöitä parempaan tiedonkulkuun eduskunnan suuntaan

Valtioneuvoston kanslia patistaa ministeriöitä parempaan tiedonkulkuun eduskunnan suuntaan. Kanslia lähetti ministeriöille perjantaina kirjeen, jossa ministeriöiden lainvalmistelijoita kehotetaan kiinnittämään huomiota valmistelun laatuun.

Valtiosihteeri Mikko Koskisen allekirjoittaman kirjeen taustalla on muun muassa perustuslakivaliokunnan maaliskuun lopussa laatima Uudenmaan sulkemiseen liittynyt mietintö, jossa valiokunta suorasanaisesti kehotti valtioneuvostoa kiinnittämään huomiota eduskunnan tiedonsaantioikeuteen.

– Perustuslakivaliokunnan kritiikki on pantu merkille. Pyrimme korjaamaan ja nostamaan perustelujen tasoa niin kuin perustuslakivaliokunta esittää, valtioneuvoston kanslian istuntoyksikön päällikkö Arno Liukko kertoo STT:lle.

Istuntoyksikön tehtäviin kuuluu muun muassa hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen ja niiden väliset yhteydet.

Liukon mukaan perustuslakivaliokunnan kritiikki on perusteltua, mutta hän muistuttaa myös, että etenkin koronavirusepidemiaan liittyviä esittelymuistioita on laadittu hyvinkin kireällä aikataululla.

– Kun kyse on covid 19 -epidemiasta, tilannekuva on ollut muuttuva. Asiantuntijoilla on ollut käsityksiä, jotka ovat tarkentuneet ajan myötä, Liukko sanoo.

Liukon mukaan perjantaina lähetetty kirje ei ole ensimmäinen laatuaan, vaan edellinen vastaavanlainen kirje lähetettiin joitakin viikkoja sitten.

Perjantaisessa kirjeessä muistutetaan, että kiireellisessäkin lainvalmistelussa on tärkeää huolehtia siitä, että valmistelu pohjautuu asianmukaiseen tilannekuvaan ja tietopohjaan. Olennaista on huolehtia siitä, että eduskunta saa käsittelyään varten tarvittavat ja riittävät tiedot asianmukaisesti esitettynä, kirjeessä todetaan.

– Yritämme tuoda näitä asioita valmistelijoiden tietoon ja muistuttaa heitä perustuslakivaliokunnan huomioista että ne jalkautuisivat heidän arjen toimintaansa ja lakien valmisteluun.

"Tarvitaan ryhtiliike"

Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa on siinä määrin sydämistytty toistuviin tiedonsaantiongelmiin, että valiokunta keskusteli torstaina pidetyssä kokouksessaan selvityksen tekemisestä asiasta.

Valiokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan tiedonsaantiongelmat eivät liity vain koronavirusepidemiaan liittyvään valmiuslainsäädäntöön, vaan vastaavanlaisia tapauksia on ollut myös sote-valmistelussa ja EU-asioissa.

Ojala-Niemelä muistuttaa, että eduskunnan tiedonsaantioikeus on taattu perustuslaissa. Ministeriöiden pitää toimittaa tiedot eduskunnalle oma-aloitteisesti eikä niin että niitä pitää ministeriöistä erikseen pyytää.

– Ilman kattavia ja luotettavia tietoja päätöksenteko muuttuu mahdottomaksi. Tässä tarvitaan nyt ryhtiliike, Ojala-Niemelä sanoo.

Perustuslakivaliokunta ei vielä torstaina tehnyt päätöstä selvityksen tekemisestä, mutta Ojala-Niemelän mukaan valiokunnan jäsenet näyttivät ajatukselle vihreää valoa. Hän arvioi, että päätös selvityksen tekemisestä tehdään toukokuussa.

Selvityksen yhteydessä valiokunta kuulisi valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita ja ministeriöiden edustajia.

– Toivon, että selvitys antaisi suuntaviivaa ministeriöiden toiminnalle, Ojala-Niemelä sanoo.

"Epäselvyydet selvitettävä"

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) pitää hyvänä, että perustuslakivaliokunta on aktivoitunut eduskunnan tiedonsaantioikeuden suhteen. Epäselvyydet asian suhteen on syytä selvittää tavalla tai toisella.

– Lainsäädäntövalta Suomessa kuuluu eduskunnalle. Eduskunnalla tulee olla saatavissa kaikki se tieto mitä se tarvitsee työssään. Tässä ei saa olla mitään epäselvää, Vanhanen sanoo.

Vanhasen mukaan asiaa voitaisiin käsitellä myös oikeuskanslerin vuosittaisen kertomuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Ojala-Niemelän mielestä asian käsittely lykkääntyisi tällöin kuitenkin liian pitkälle, sillä oikeuskanslerin kertomusta käsitellään vasta kevätistuntokauden päätteeksi juhannuksen alla.