Yön uutiskooste: Kyselyn mukaan yritykset haluavat lisää koronatestausta ja eroon rajoituksista, öljyn historiallinen sukellus veti pörssikurssit alamäkeen

Kyselyyn vastanneista yli puolet uskoi laajemman testauksen ja jäljityksen olevan reitti ulos rajoituksista. Vastaajat kokivat nykyisistä rajoituksista liiketoiminnalleen haitallisimmiksi kokoontumisrajoitukset sekä ravintoloiden, baarien ja koulujen sulkemiset.

Pandemia on jo nyt vaikuttanut negatiivisesti kolmeen neljäsosaan kyselyyn vastanneista yrityksistä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Riskitason rahapelaaminen on kääntynyt laskuun, kertoo THL

Rahapelien pelaaminen niin kutsutulla riskitasolla on vähentynyt Suomessa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä tutkimuksesta. Riskitason pelaaminen tarkoittaa THL:n mukaan pelaamista, joka aiheuttaa yksittäisiä haittoja ja usein edeltää varsinaista rahapeliongelmaa.

Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan reilu kymmenesosa 15–74-vuotiaista suomalaisista oli pelannut riskitasolla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa riskitasolla pelanneiden osuus oli 15 prosenttia.

THL on seurannut rahapelien pelaamista ja esimerkiksi peliongelmia neljän vuoden välein tehdyllä väestötutkimuksella vuodesta 2007 alkaen.

Verottaja antoi alkoholin etämyyntiä koskevan uuden ohjeen, jossa kerrotaan, kuka maksaa verot

Verohallinto julkaisi viime viikolla uuden ohjeen, joka koskee alkoholijuomien ulkomailta tilaamista. Aina kun yksityishenkilö tilaa alkoholia ulkomailta Suomeen, jonkun täytyy maksaa siitä verot. Ohje selventää sitä, milloin alkoholin valmisteveron maksaminen on myyjän ja milloin se on ostajan vastuulla. Käytännössä verot maksaa kuljetuksen järjestäjä.

Ohje koskee ainoastaan valmisteverotuslain tulkintaa eikä ota kantaa siihen, milloin alkoholin tilaaminen vaikkapa netistä on laillista tai laitonta.

Öljyn historiallinen sukellus veti pörssikurssit alamäkeen

Öljyn hinnan ennennäkemätön syöksy Yhdysvalloissa sai myös osakekurssit laskuun maanantaina.

Yhdysvaltain WTI-laadun raakaöljyn hinta romahti ensimmäistä kertaa kautta aikojen negatiiviseksi, kun huolet varastokapasiteetin loppumisesta Yhdysvalloissa voimistuivat. Koronaviruspandemia on romahduttanut öljyn kysynnän maailmalla. Aasian tiistain aamukaupankäynnissä hinta nousi niukasti nollan yläpuolelle.

Wall Streetillä Dow Jones -indeksi putosi maanantaina 2,4 prosenttia. S&P 500 putosi 1,8 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 1,0 prosenttia.

Pörssikurssit Yhdysvalloissa olivat nousseet kahden edellisen viikon ajan sukellettuaan maaliskuussa rajusti. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa yli 1 400 koronakuolemaa, New Yorkin lasku jatkui

Yhdysvalloissa on kuollut koronavirukseen 1 433 ihmistä viimeisen 24 tunnin aikana, kertovat Johns Hopkins -yliopiston laskelmat. Yhdysvalloissa on nyt kuollut virukseen yhteensä yli 42 000 ihmistä, mikä on selvästi suurin luku maailmassa.

Sataa tuhatta asukasta kohti kuolleita on noin 13.

Maanantain uhriluku on hieman pienempi kuin sunnuntaina, jolloin kuolleita kirjattiin lähes 2 000.

Epidemiasta pahiten on kärsinyt Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltio, joka kuitenkin ilmoitti maanantaina alhaisimman uhrilukunsa yli kahteen viikkoon. (Lähde: AFP)

Amnesty: Teloitusten määrän lasku jatkui, Kiinan tilanne yhä pimennossa

Maailmalla toimeenpantujen kuolemantuomioiden määrä laski viime vuonna alimmilleen koko vuosikymmeneen, kertoo Amnesty International. Järjestön mukaan vuonna 2019 teloitettiin varmuudella ainakin 657 ihmistä, mikä on reilut 30 vähemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Teloitettujen määrän lasku jatkui nyt neljättä vuotta perättäin.

Todellisuudessa teloitettujen määrä on huomattavasti suurempi, sillä luvuista puuttuu omat tietonsa salaava Kiina. Maan arvioidaan teloittavan vuosittain tuhansia kuolemaantuomittuja.

Italian Serie A vahvisti pelaavansa kauden loppuun

Jalkapallon Italian pääsarja Serie A on sitoutunut pelaamaan kautensa loppuun.

Serie A:n hallitus kokousti maanantaina ja vahvisti pelaavansa kauden loppuun, jos Italian hallitus antaa siihen luvan.

Italian jalkapallosarjat keskeytettiin 9. maaliskuuta koronaviruksen takia. Maan tiukat rajoitustoimet ovat voimassa ainakin toukokuun 3. päivään saakka.

Jalkapallopiireissä on ollut toiveita, että seurat voisivat jatkaa harjoittelua sen jälkeen. Italian jalkapalloliiton on tarkoitus kokoustaa tällä viikolla maan urheiluministerin kanssa.

Osa liigaseuroista on vaatinut kauden julistamista päättyneeksi koronaviruksen aiheuttamien riskien takia. (Lähde: AFP)