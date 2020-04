Korkein hallinto-oikeus päästää Kittilä-päättäjät takaisin töihinsä – lakkautti ministeriön päätöksen hyllyttämisestä

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on määrännyt virkarikossyytteessä olevien 20 Kittilän kuntapäättäjän hyllytyksen lakkautetuksi. Valtiovarainministeriö pidätti päättäjät luottamustoimistaan toissa vuoden kesäkuussa näiden saamien virkarikossyytteiden takia.

Virkarikossyytteissä on kyse muun muassa Kittilän entisen kunnanjohtajan epäasiallisesta kohtelusta ja tälle annetuista potkuista vuonna 2014. Potkut annettiin sen jälkeen, kun kunnanjohtaja oli tehnyt kunnan elinkeinoelämän lippulaiva Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta tutkintapyynnön.

Lapin käräjäoikeus hylkäsi viime kesänä kuntapäättäjien kaikki virkarikossyytteet, ja niitä käsitellään nyt hovioikeudessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Oikeudenkäyntien suma alkoi hiihtohissijupakasta

Vuosien kuntasotku sai alkunsa vuonna 2013 Levin hiihtokeskuksen hiihtohissihankinnoista. Kittilän ex-kunnanjohtaja Anna Mäkelä teki vuoden 2013 lopulla tutkintapyynnön kunnan enemmistöomisteisen Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta, koska tämä vuoti hissivalmistajalle toisen tarjouskilpailuun osallistuneen valmistajan luottamuksellista tarjoustietoa.

Kittilän kunnanhallitus peruutti tutkintapyynnön, mutta apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi elokuussa 2014 aloittamaan tutkinnan uudelleen. Muutama kuukausi myöhemmin kunnanvaltuusto irtisanoi kunnanjohtaja Mäkelän luottamuspulaan vedoten.

KHO totesi kunnanjohtaja Mäkelän potkut laittomiksi kesällä 2016. Mäkelän kohtelu poiki myös virkarikossyytteet lukuisille entisille ja nykyisille päättäjille.

Toimitusjohtaja Palosaari sai vuoden 2017 lopulla syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä. Syyte hylättiin käräjillä kesällä 2018 ja viime syksynä myös hovioikeudessa. Oikeuden mukaan Palosaari ei aiheuttanut konkreettista vahinkoa toiminnallaan.

Talvella nostettiin lisää syytteitä

Kaiken kukkuraksi kuntalakiin kirjoitettiin vuoden 2016 lopussa niin sanottu Lex Kittilä -luku, jonka nojalla valtio voi puuttua poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevien kuntien toimintaan. Uusien säännösten nojalla valtiovarainministeriön selvitysryhmä esitti syytteessä olevien luottamushenkilöiden hyllyttämistä, mutta Kittilä ei tähän suostunut. Kesäkuussa 2018 ministeriö päätti pidättää 20 kuntapäättäjää luottamustoimistaan syytteiden käsittelyn ajaksi. Tänään tullut päätös koskee vain tätä ministeriön hyllytyspäätöstä.

Helmikuussa syyttäjä kertoi nostaneensa lisää syytteitä kunnan päätöksenteosta. Syytettyjä jutussa on yhteensä 39, ja osa heistä on samoja kuin toisessa virkarikosoikeudenkäynnissä. Yle on kertonut, että nämä syytteet liittyisivät Kittilän entisen hallintojohtajan Esa Mäkisen kohteluun. Hänet siirrettiin syrjään kunnanhallituksen päätösten esittelijän paikalta sen jälkeen, kun kunnanjohtaja Anna Mäkelä oli irtisanottu.