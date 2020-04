Suomalaiset maanviljelijät painottavat, että on kiire tehdä päätöksiä ulkomaisen kausityövoiman saamiseksi Suomeen. Tarve on yli 16 000, mutta toistaiseksi on päätetty vasta 1 500 työntekijästä.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton mukaan pitää saada tietoa siitä, onko työvoimaa saatavilla vai ei, jotta tiedetään minkä verran voi laittaa panostuksia satoon. Liitto arvioi uhkana olevan, että jos kevättöihin ei ole tarpeeksi työvoimaa saatavilla, ei satoakaan ole kesällä kerättävissä. Mainos alkaa Mainos päättyy