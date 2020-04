Yön uutiskooste: Valtioneuvosto järjestää koronainfon lapsille, Yhdysvalloissa pian 50 000 koronakuolemaa

Hallitus neuvottelee yritystuista

Hallitus käy tänään neuvotteluja, kuinka tukea koronaviruksen takia talousahdinkoon joutuneita yrityksiä. Haussa on uusia tukimalleja, jotka mahdollisesti täydentäisivät nykyisiä tukia, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi eilen eduskunnan kyselytunnilla.

Viime päivinä on arvosteltu sitä, että ely-keskusten ja Business Finlandin kautta ohjatut yritystuet kohdistuvat uudistamishankkeisiin eivätkä esimerkiksi tilojen vuokriin tai palkkojen maksuun, jotka ovat monessa yrityksessä akuutein ongelma.

Lapset kysyvät koronasta, kysymyksiin vastataan pääministerin johdolla

Valtioneuvosto järjestää tänään koronainfon lapsille. Tilanteesta kertovat pääministeri Sanna Marin (sd.), opetusministeri Li Andersson (vas.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.).

Kysymyksiä ministereille esittävät 7–12-vuotiaat videokokousyhteyden kautta. Pääministeri on tilaisuudessa mukana videoyhteydellä virka-asunnoltaan Kesärannasta.

Kello 11 alkava koronainfo lähetetään suorana valtioneuvoston Youtube-kanavalla. Se näytetään myös Yle Areenassa.

Yhdysvallat ylittää perjantaina 50 000 koronakuoleman rajan

Yhdysvalloissa on pian kuollut 50 000 ihmistä koronavirukseen. Torstai-iltana paikallista aikaa viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin oli kuollut maassa Worldometer-tilastosivun mukaan jo yli 49 800 ihmistä.

Viimeisen 24 tunnin aikana Yhdysvalloissa kirjattiin Worldometerin mukaan yli 2 300 koronakuolemaa. Luvut vaihtelevat eri lähteissä. Viruslukuja seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan kuolemia tuli vuorokaudessa yli 3 100. Edellispäivänä vastaavasti Worldometerin luku oli Johns Hopkinsia selvästi suurempi.

Yhdysvalloissa on kuollut virukseen selvästi eniten ihmisiä maailmassa. Miljoonaa asukasta kohden koronakuolemia on 151.

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi lähes 500 miljardin dollarin elvytyspaketin

Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt uuden, lähes puolen biljoonan dollarin elvytyspaketin maan talouden piristämiseksi koronaviruspandemian keskellä. Senaatti oli hyväksynyt paketin jo aiemmin, ja presidentti Donald Trump on kertonut aikovansa allekirjoittaa sen.

Paketti hyväksyttiin heittämällä äänin 388–5. Äänestykseen osallistuneet kongressiedustajat pitivät kasvomaskeja.

Elvytyspaketti on suuruudeltaan 483 miljardia dollaria eli noin 448 miljardia euroa. Se on jatkoa kongressin maaliskuun lopussa hyväksymälle kahden biljoonan dollarin elvytyspaketille.

Tukipaketti on tarkoitus osoittaa muun muassa pienyrityksille, sairaaloille ja koronavirustestaukseen. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain ulkoministeri: Kiina saattoi tietää viruksen leviämisestä jo marraskuussa

Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan Kiina saattoi tietää maassa leviävästä uudesta koronaviruksesta jo marraskuussa. Yhdysvallat on toistuvasti syyttänyt Kiinaa avoimuuden puutteesta asiassa.

Pompeo sanoi radiohaastattelussa, että Kiinan johto tiesi viruksesta ehkä jo marraskuussa, mutta viimeistään joulukuun puolivälissä. Virallisesti Kiinassa raportoitiin viruksesta aivan joulukuun lopussa. Tätä ennen maassa oli vaiennettu viruksesta kertoneita ihmisiä.

Sittemmin pandemiaksi laajentuneeseen koronavirukseen on tähän mennessä kuollut maailmassa yli 190 000 ihmistä. Tartuntoja on vahvistettu yli 2,7 miljoonaa, kertoo maailman koronavirustilannetta seuraava Johns Hopkins -yliopisto. (Lähde: AFP)

Koronapandemia etenee Etelä-Amerikassa - Brasiliassa yli 3 000 kuollutta, Ecuador tuplasi tartuntamääränsä

Brasilia on ylittänyt 3 000 koronavirukseen kuolleen rajan. Maailman viidenneksi väkirikkaimmassa maassa kirjattiin viimeisen vuorokauden aikana 407 koronakuolemaa.

Miljoonaa asukasta kohden Brasiliassa on kuollut 16 ihmistä, kun Suomessa vastaava luku oli torstaina 31. Vahvistettuja tartuntoja Brasiliassa on lähes 50 000.

Asukaslukuun suhteutettuna koronavirus on koetellut Etelä-Amerikan maista pahiten 17,5 miljoonan asukkaan Ecuadoria. Torstaina Ecuadorin terveysministeri ilmoitti tartuntamäärän olevan lähes kaksinkertainen aiemmin ilmoitettuun verrattuna, sillä maa sai viimein raportoitua suuren määrän jo aiemmin tehtyjä koronavirustestejä.

Ecuadorissa on nyt noin 22 000 vahvistettua tartuntaa. Virukseen on kuollut maassa 560 ihmistä, mutta tämäkin lukema on ministerin mukaan alakanttiin. (Lähde: AFP)

Kesän EM-yleisurheilut Pariisissa peruttiin, siirto ensi vuodelle ei ollut mahdollista

Yleisurheilun EM-kisat tältä vuodelta on peruttu koronaviruspandemian takia. Kisat piti järjestää Pariisissa elokuun lopulla. Kisojen siirtäminen ensi vuodelle ei ollut mahdollista, kertoivat kisajärjestäjät torstai-iltana.

Päätös johtuu maailmaa järisyttävästä kriisistä ja kaikesta epävarmuudesta, jota se on luonut, Ranskan yleisurheiluliiton puheenjohtaja Andre Giraud sanoi. Oli moraalinen velvollisuus perua Euroopan mestaruuskilpailut, hän sanoi.

Tokion olympialaiset siirrettiin jo aiemmin heinä-elokuulta ensi vuodelle, joten yleisurheilun kansainvälinen kilpailukausi on jäämässä torsoksi.